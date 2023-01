Antonio Albanese: chi è, età, carriera, film, moglie, vita privata, Instagram

Domenica In. Tra gli ospiti di questa imperdibile puntata in onda oggi, domenica 8 gennaio 2023, in compagnia del salotto pomeridiano più seguito della domenica, ci sarà anche l’attore Antonio Albanese. Ma conosciamolo meglio!

Sanremo 2023, Silvia Toffanin tra le conduttrici con Amadeus? Parte il toto-nomi

Antonio Albanese: chi è, età, carriera

Anzitutto, ecco una scheda riassuntiva del personaggio, per poter fissare bene alcuni elementi distintivi di Antonio Albanese:

Nome completo: Antonio Albanese

Antonio Albanese Data di nascita: 10/10/1964

10/10/1964 Luogo di nascita: Olginate (LC)

Olginate (LC) Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Altezza: 1.73 m

1.73 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: attore, comico, doppiatore, imitatore, regista, scrittore

attore, comico, doppiatore, imitatore, regista, scrittore Data debutto: 1982

Biografia ed esordi

Antonio Albanese è nato a Olginate il 10 ottobre del 1964 ed è un noto attore, regista, comico, cabarettista, scrittore, imitatore e doppiatore. E’ nata dall’amore tra due genitori entrambi di Petralia Soprana, in provincia di Palermo. Albanese ha iniziato la sua carriera lavorando nelle radio private locali, poi si è diplomato alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Da lì ha iniziato a muoversi i primi passi nel mondo dello spettacolo e a farsi conoscere al grande pubblico, ma il debutto e il successo sono arrivati con la trasmissione Mai dire gol, dove mette a punto una serie di personaggi. Ha partecipato a diversi programmi, ma è anche molto attivo al cinema dove ha esordito nel 1996 con il film Uomo d’acqua dolce.

Chi è la moglie, vita privata

Antonio Albanese è stato sposato e ha avuto da quella prima moglie una figlia, Beatrice. Dopo il divorzio si è legato sentimentalmente a Maria Maddalena Gnudi e dal loro amore è nato un altro figlio, Leonardo. Di lei, però, non si sa praticamente nulla.

Filmografia

Ecco la filmografia di Antonio Albanese in qualità di attore:

Un’anima divisa in due , regia di Silvio Soldini (1993)

, regia di Silvio Soldini (1993) Vesna va veloce , regia di Carlo Mazzacurati (1996)

, regia di Carlo Mazzacurati (1996) Uomo d’acqua dolce , regia di Antonio Albanese (1996)

, regia di Antonio Albanese (1996) Tu ridi , regia di Paolo e Vittorio Taviani (1998)

, regia di Paolo e Vittorio Taviani (1998) La fame e la sete , regia di Antonio Albanese (1999)

, regia di Antonio Albanese (1999) La lingua del santo , regia di Carlo Mazzacurati (2000)

, regia di Carlo Mazzacurati (2000) Il nostro matrimonio è in crisi , regia di Antonio Albanese (2002)

, regia di Antonio Albanese (2002) È già ieri , regia di Giulio Manfredonia (2004)

, regia di Giulio Manfredonia (2004) La seconda notte di nozze , regia di Pupi Avati (2005)

, regia di Pupi Avati (2005) Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi , regia di Giovanni Veronesi (2007)

, regia di Giovanni Veronesi (2007) Giorni e nuvole , regia di Silvio Soldini (2007)

, regia di Silvio Soldini (2007) Questione di cuore , regia di Francesca Archibugi (2009)

, regia di Francesca Archibugi (2009) Qualunquemente , regia di Giulio Manfredonia (2011)

, regia di Giulio Manfredonia (2011) To Rome with Love , regia di Woody Allen (2012)

, regia di Woody Allen (2012) Tutto tutto niente niente , regia di Giulio Manfredonia (2012)

, regia di Giulio Manfredonia (2012) L’intrepido , regia di Gianni Amelio (2013)

, regia di Gianni Amelio (2013) Dobbiamo parlare , regia di Sergio Rubini (2015) – voce del pesce

, regia di Sergio Rubini (2015) – voce del pesce L’abbiamo fatta grossa , regia di Carlo Verdone (2016)

, regia di Carlo Verdone (2016) Mamma o papà? , regia di Riccardo Milani (2017)

, regia di Riccardo Milani (2017) Come un gatto in tangenziale , regia di Riccardo Milani (2017)

, regia di Riccardo Milani (2017) Contromano , regia di Antonio Albanese (2018)

, regia di Antonio Albanese (2018) Cetto c’è, senzadubbiamente , regia di Giulio Manfredonia (2019)

, regia di Giulio Manfredonia (2019) Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, regia di Riccardo Milani (2021)

Instagram e social

Antonio Albanese ha anche un profilo Instagram, abbastanza seguito dai suoi fan: conta ben 112.000 follower.