Sanremo 2023, Silvia Toffanin tra le conduttrici con Amadeus? Parte il toto-nomi

Il Festival di Sanremo 2023 è vicino. Mancano ormai poco più di 6 settimane, ma non tutto è ancora compiuto: infatti, all’appello mancano due delle coconduttrici che faranno parte del cast e del palco assieme al direttore artistico Amadeus, continuamente impegnato nei preparativi. Tra le altre cose, Amadeus è anche alle prese con il Capodanno in piazza di Rai1, in onda da Perugia. Tutto fa pensare, dunque, che bisognerà attendere l’inizio dell’anno nuovo per scoprire chi saranno le due primedonne che affiancheranno Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell’Ariston, in particolare nelle serate di giovedì e venerdì. Le uniche certezze per il momento sono Chiara Ferragni, per la prima e l’ultima sera, e Francesca Fagnani, per il mercoledì.

Ad ogni modo, in attesa che le altre coconduttrici siano svelate, il totonomi si arricchisce di un personaggio che sembra avere tutte le carte in regola per farcela: Silvia Toffanin. La conduttrice di ‘Verissimo’, infatti, non è mai stata al festival – per il momento – e il suo nome sembra stia circolando come ipotesi abbastanza gettonata dopo che Amadeus aveva cercato di ingaggiarla già in uno dei suoi primi Sanremo, come lei stessa ha raccontato in una intervista di qualche anno fa. Nello specifico, proprio nel 2021 rivelò appunto di aver rifiutato l’invito di Amadeus non sentendosi “adatta” a quel tipo di ruolo e serata. Ma chissà che quest’anno il conduttore e direttore artistico del festival non sia riuscito a convincerla una volta per tutte, finalmente. Il fatto, poi, che si tratti di un personaggio Mediaset, non dovrebbe essere un grande impedimento, come hanno dimostrato in passato anche Paolo Bonolis a Maria De Filippi.