Capodanno 2023, cosa fare a Roma e dove andare: concerti in piazza, musei ed eventi in programma

Dopo il Natale le feste non sono finite, ma arriva la tanto attesa fine dell’anno insieme a tutti i buoni propositi per il 2023. Non sai ancora cosa fare a Capodanno? Se non riesci a decidere cosa fare il 31 dicembre, ecco alcune idee per passare una bellissima giornata di festa tra mostre, mercatini e concerti in piazza.

Cosa fare e dove andare a Capodanno 2023 a Roma

La capitale offre tantissime opportunità per un capodanno indimenticabile all’insegna della festa e del divertimento. Dall’acclamato “concertone” a spettacoli teatrali, presepi ed eventi per bambini. Ecco tante idee per un capodanno da sogno a Roma.

I Concerti

L’immancabile “Concertone” di capodanno è un grande classico a cui partecipano tantissimi romani. Ma non solo. Quest’anno il concerto si terrà al Circo Massimo (e non più ai Fori Imperiali come era stato inizialmente previsto) e lo sponsor sarà RDS. Non sono ancora stati resi noti tutti i nomi dei cantanti, ma sembra un concerto all’insegna della musica indie italiana con Franco 126, Sangiovanni, Madame e Elodie. Numerosi saranno anche i piccoli concerti in giro per i locali di Roma. Ma al Circo Massimo sono attese più di 50.000 persone, tra musica e dj set che proseguiranno per tutta la notte. Che sarà memorabile.

Torna anche il Roma Gospel Festival 2022

Venerdì 23 dicembre, Sala Sinopoli, h. 21 FLORIDA INSPIRATIONAL SINGERS

Domenica 25 dicembre, Sala S. Cecilia h. 17:30 e h. 21:00 HARLEM GOSPEL CHOIR

Lunedì 26 dicembre, Sala Sinopoli, h. 17:30 e h. 21:00 dicembre THE BROOKLYN GOSPEL HARMONETTES

Martedì 27, Mercoledì 28, Giovedì 29 dicembre, Sala Sinopoli h. 21:00 BRENT JONES GOSPEL CHOIR

Venerdì 30 Sabato 31 dicembre, Sala Sinopoli h. 21 – h. 22 NATE MARTIN & SIGN

Un capodanno al museo

Quante volte durante l’anno vorremmo andare a vedere una mostra d’arte o fare un giro in un museo, ma a causa degli impegni non riusciamo a farlo? Un’ottima idea per trascorrere un bel capodanno è quella di andare in uno dei tanti musei romani oppure ad una delle mostre temporanee che offre la città.

Le mostre a Roma aperte il 1 gennaio 2023

Ecco alcune idee sulle più belle mostre temporanee nella capitale dove trascorrere un po’ di tempo in mezzo all’arte: