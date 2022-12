Roma, un anno con Pasolini nel XIV Municipio

Mercoledì 21 dicembre alle ore 17, nello scenario unico del Santa Maria della Pietà, Sala Basaglia, si avvicenderanno sul palco i protagonisti del cartellone ideato dal Municipio XIV in occasione del Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.

Pino Acquafredda Presidente della Commissione Cultura Sport Turismo Grandi Eventi Personale: “Poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, drammaturgo, romanziere, giornalista, saggista, linguista, traduttore, pittore e…calciatore: il nostro Municipio XIV ha voluto rendere omaggio a PPP, uno dei maggiori intellettuali italiani, dedicando un programma intenso che ha permesso di tornare ad offrire Cultura alla cittadinanza. Ovviamente non ci fermeremo qui, in cantiere altre iniziative: vorremmo caratterizzare il 2023 quale anno importante per la definitiva rinascita culturale, ma anche sportiva e turistica, di un territorio vasto più di Torino che dalla Balduina, con vista sulla cupola della Basilica di San Pietro dal Parco di Monte Ciocci, si snoda tra quartieri storici e nuovi insediamenti fino ad arrivare all’estrema periferia tanto amata da Pasolini”.

In apertura “La bellezza dell’incompiuto” con le parole di Italo Spada, critico cinematografico, docente di Scienza della comunicazione audiovisiva a cui farà seguito l’intervento di Tiziana Colusso, autrice di narrativa, poesia, testi teatrali, fiabe, saggistica, che proporrà “Poesie in forma di rosa – La ballata delle madri”.

“Pasolini e il teatro per e con i ragazzi” sarà proposto da Anna Maria De Majo, già ordinario di Antropologia presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza.

Poi un giro ideale per i bar, i ristoranti, i quartieri prediletti e le borgate romane insieme allo scrittore Dario Pontuale che guiderà sulle tracce di un Pasolini, figlio elettivo di Roma, “stupenda e misera città”.

Giuseppe Manfridi, considerato uno dei massimi drammaturghi italiani, autore di commedie rappresentate in tutto il mondo, porrà un punto interrogativo dopo “Pasolini e la Callas: un amore impossibile”.

Giuseppe Meffe, psicologo clinico e attivista storico di Amnesty International, sul filo de “Il sogno di una cosa”, racconterà della preziosa attività del Circolo di Lettura della Biblioteca Franco Basaglia.

Il calcio ha avuto grande spazio nella vita di PPP: in attesa di poter disputare la prevista partita di calcio solidale nell’abbandonato campo da riqualificare nel Borghetto della Valle dell’Inferno, verranno approfondite le gesta del Pasolini calciatore.

Medicinema Italia presenterà l’attività svolta nel territorio, in particolare presso il Policlinico Gemelli, sintetizzabile con “Il cinema come terapia”.

Gran finale con la proiezione Dialogos, un film realizzato dal regista Michele Savaiano proprio per il Municipio XIV dove in parte è stato girato: ispirato all’opera teatrale “Pilade” che viene reinterpretata attraverso la riflessione sulla categoria del potere. Emerge dal cortometraggio la ricerca del dialogo fra le diverse generazioni quale elemento di continuità di tutta la poetica dell’artista friulano, che scelse Roma per viverci e, paradossalmente, per morirci tragicamente.

Non mancheranno interventi a sorpresa che arricchiranno il pomeriggio del 21 dicembre che si concluderà con gli auguri natalizi e con l’arrivederci agli eventi dell’anno nuovo da parte della Commissione Cultura Sport Turismo Grandi Eventi Personale del Municipio XIV di Roma.