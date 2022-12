Cosa fare a Roma a Capodanno 2023: tutti gli eventi in programma, dagli spettacoli ai concerti in piazza

Roma. Dopo due anni di restrizioni legate all’emergenza sanitaria ecco che, finalmente, si torna a festeggiare il Capodanno! Sono davvero numerose le iniziative previste nella Capitale, si va dal concertone, ai cenoni fino ad arrivare agli spettacoli teatrali. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e non vi resta altro che mettervi comodi e segnarvi in agenda l’evento che fa per voi!

Gli eventi per il Capodanno 2023 a Roma

Tra gli immancabili eventi del Capodanno 2023 c’è sicuramente il Concertone che quest’anno, diversamente da quelli precedenti, si terrà al Circo Massimo per via del grande afflusso di persone previsto. Infatti, la classica e suggestiva location dei Fori Imperiali potrebbe contenere ‘solamente’ 30mila persone, limite che, stando alle previsioni, verrebbe ampiamente superato. Sul palco del Concertone si esibiranno Elodie, Madame, Franco 126 e Sangiovanni. La radio ufficiale dell’evento Sarà Rds 100% Grandi Successi e come conduttori vedremo Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro.

La festa a Cinecittà Word

Una grande festa quella che andrà in scena per l’ultimo dell’anno a Cinecittà Word. Verranno qui allestiti 8 cenoni a tema, 40 le attrazioni aperte fino a tarda notte, 7 dj set, concerti e grandi artisti. Insomma, una festa in piena regola pronta per dare il benvenuto nel migliore dei modi al nuovo anno. Come ospiti, nel saloon ci saranno Rocco Siffredi e Valeria Visconti mentre al Teatro1 ci sarà la cena spettacolo di Jerry Calà. Le risate saranno assicurate grazie alla presenza dell’attore Maurizio Mattioli. Inoltre, in programma, anche una serata techno/house.

Capodanno 2023 a Roma, gli spettacoli

Per quel che riguarda gli spettacoli della notte di San Silvestro torna quello di Edoardo Leo: “Ti racconto una storia” che sarà pronto a divertire il pubblico all’auditorium Parco della Musica. Segnaliamo poi lo spettacolo di Enrico Brignano: “Ma…diamoci del tu”! Prodotto ed organizzato da Vivo Concerti, si terrà il 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. All’Auditorium Conciliazione troveremo invece Maurizio Battista con l’evento “Mezzanotte in teatro”. Il comico sarà poi pronto a scendere in scena anche domenica 1 e lunedì 2 gennaio con una nuova versione del suo spettacolo “Tutti Contro Tutti”.