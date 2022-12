Cenone di Capodanno 2023 a Roma, quali sono i ristoranti aperti: menù e prezzi per il 31 dicembre

Dopo Natale, non si fa in tempo a digerire che è subito tempo di rimettersi a sedere, pronti per l’infinito cenone di Capodanno, in attesa della mezzanotte e oltre. E come sempre ci sono le fazioni: chi preferisce stare a casa e cucinare, e chi invece vuol trascorrere questa serata tra ristoranti e locali. E per questo i preparativi già fervono. Ecco le proposte dei ristoranti romani.

I ristoranti di Roma per il Cenone di Capodanno

Il “Roots”, il ristorante a gestione familiare di Prati, si prepara alle feste. Lo chef Alessandro Gentile è già al lavoro con il Cenone di Capodanno, per cui ha anche previsto un percorso degustazione veg. Ecco il menu pensato dallo chef Alessandro Gentile:

Entrée di Benvenuto

Pane, focaccia e selezione di burro

Ostrica bbq, spuma di nero, erbe aromatiche

Seppia, mela e gelato di cipolla rossa

Tagliolino, crudo di mazzancolla e tartufo

Agnolotto di coniglio alla cacciatora e Kale

Petto d’anatra, vino caramellato e porro bbq

Cioccolato salato e mousse di nocciole

Calice di bolle – Cotechino e lenticchie tradizionali

Piccola pasticceria

Questo menu costerà 90 euro a persona, bevande escluse. Per quello che riguarda il menu veg:

Entrée di Benvenuto

Cavolo rapa, mela bbq e semi tostati

Fungo al barbecue, cioccolato, Kale

Pipe, spuma di mandorla, ceci e cicoria

Raviolo di patate e porro, muscovado e jus di porro

Zucca bbq, fondo vegetale, olio al rosmarino

Mousse alle nocciole e ganache al cioccolato salato

Calice di bolle – “Cotechino” e lenticchie tradizionali

Il menu costerà 70 euro a persona, bevande escluse.

Ristorante “Il Carpaccio”

In occasione di Capodanno, Carpaccio il format di Prati dedicato al mondo della carne italiana e internazionale, propone una cena con menu dedicato e live music/DJ SET a cura di Lucas Del Bosco, direttore artistico della serata. Questo il menu proposto dal noto ristorante:

Calice di Champagne Vigneron Indipendent e cinque starters: Carpaccio al Tartufo Nero pregiato umbro, tuorlo d’uovo marinato e sfoglie di guttiau alle erbe, Tartare in pasta kataifi, cruditè di carciofo romanesco IGP e Parmigiano Reggiano, Mini burger di Wagyu e black truffle e Katsusando di Angus

Tagliolino al Tartufo Nero pregiato umbro

Risotto alla Milanese

Bone Marrow alla griglia

Un secondo a scelta tra

Tataki di Australian Wagyu A5 “Rangers Valley”

Tomahawk di American Black Angus “Creekstone Farm” accompagnati da Triple Cook Potato e Misticanza Aromatica

Selezione di dolci dello chef

Lenticchie e cotechino e tagliata di frutta

Il prezzo del menu è di 140 euro a persona, bevande escluse. La prenotazione è obbligatoria e aperta solamente a 50 posti a sedere.

Aqualunae

Lo chef Emanuele Paoloni dedica al cenone di Capodanno un menu degustazione da assaporare nel ristorante in un’atmosfera rilassata e curata. Ecco il menu pensato dallo chef Paolini per l’Aqualunae a Capodanno:

Calice di bollicine

Benvenuto dello chef

Degustazione di olio evo con pane homemade e tour di sali dal mondo

Carpaccio di capesante passionfruit, pistacchio e radicchio

Profumo di vongole alla francese

Paccheri gratinati con frutti di mare e porro bruciato

Mantecato di carnaroli polpo, n’duja e yuzu

Merluzzo nero carbonaro con affumicatura live, caviale di salmone

Pre dessert

Spagna, passionfruit, lampone e cioccolato bianco

Dolce arrivederci dello Chef

La tradizione

Il prezzo del menu è di 115 euro a persona, bevande escluse con possibilità di wine pairing a 34 euro.