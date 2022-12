Cosa fare e cosa vedere in Italia a Natale? Eventi e mercatini durante le feste

Natale 2022: il momento più atteso dell’anno da grandi e piccini sta per arrivare e le strade sono ricche di lucine, mercatini ed eventi. Ecco alcune idee su cosa fare e cosa vedere in Italia durante le festività natalizie, un momento in cui possiamo trascorrere del tempo con gli amici e la famiglia.

Cosa fare a Natale a Roma

Durante il Natale la capitale italiana sarà addobbata a gran festa e ovviamente non può mancare uno degli elementi più tradizionali del natale: il presepe. In tutta Italia sarà possibile godere di varie zone ricche di presepi e i 100 presepi a Roma sono tra questi. La città eterna vi farà sentire in un pittoresco quadretto, con le sue luci e i presepi tutti diversi tra loro, infatti ogni presepe ha una sua forma, materiali e storia. I 100 presepi provengono da tutto il mondo e sono stati costruiti da bravissimi artigiani.

Natale a Napoli: la storia dei presepi

Rimanendo in tema presepi, non possiamo non citare i mercati di arte presepiale napoletana, un’arte risalente alla fine del ‘700 rimasta inalterata nel corso dei secoli. Le celebri botteghe artigianali sono in Via di San Gregorio Armeno, una vera e propria istituzione a Napoli. Oltre alle storiche botteghe di San Gregorio Armeno, sappiamo che Napoli è una delle città più vive d’Italia, infatti per tutto il periodo di Natale il Comune organizza un folto programma di eventi con spettacoli di teatro, musica e danza, visite guidate e numerosi mercatini di artigianato a Napoli e provincia.

Cosa fare a Natale in Calabria

La Calabria vanta il bellissimo Parco Nazionale della Sila e si trova vicino a Cosenza. Il Parco Nazionale della Sila è uno dei più famosi in Italia, per la sua grandezza e antichità. Troverete un luogo magico e natalizio, troverete un posto pieno di neve, alberi, chalet e cime innevate. Per gli appassionati di trekking niente paura! Ci sono molti percorsi possibili che attraversano le montagne e salgono in cima, arrivando addirittura a 2000 metri in mezzo ad alberi, pinete ed animali. Vi sono varie zone con un panorama unico, in mezzo a varie cime e monti, per godersi un panorama unico sulla Sila. Insomma, se amate la natura e l’avventura, questo è il posto che fa per voi.

Cosa fare a Natale al Nord Italia

La Valle delle Cogne in Veneto rappresenta una delle mete più natalizie e suggestive, è la scelta azzeccata per tuffarvi in un paesaggio naturale senza eguali e godervi i boschi, la neve, le valli da sogno con panorami indimenticabili. Anche qui, come nel parco della Sila, potrete scegliere vari sentieri percorribili in base alle vostre esigenze, non fatevi spaventare perché ci sono vari livelli adatti a tutte le età.

Un’altra meta sempre gettonata in ogni periodo dell’anno è il Lago di Garda. Il Lago di Garda propone l’imbarazzo della scelta tra aperitivi, passeggiate e cenette romantiche. Troverete opzioni per tutti i gusti: gite in montagna, trekking, camminate sulla neve, oppure potete optare per dei momenti relax in una delle tante terme, ottime per godersi qualche ora in tranquillità.

Un’altra idea è quella dei mercatini tradizionali di Natale in Alto Adige, tra Bolzano, Merano e Vipiteno. Sono mercatini molto antichi, nati intorno al XIV secolo in Germania e Alsazia per poi diffondersi lungo tutto l’arco alpino.