Villaggio di Babbo Natale 2022 a Roma e nel Lazio, fiere e mercatini: ecco dove andare con i bambini

Il momento che tutti i bambini (e non solo) aspettano da un intero anno è finalmente arrivato! Stand colorati, dolcetti, luci, alberi addobbati, luminarie per le strade di Roma riempiono di allegria persone di ogni età. A fare sognare specialmente i più piccoli, sono i i Villaggi di Natale a Roma e dintorni con la Casa di Babbo Natale, dove incontrare Babbo Natale in persona, compilare la letterina ed immergersi completamente nella Magia del Natale tra fiocchi di neve, folletti danzanti, giochi e tante sorprese.

I villaggi di Babbo Natale a Roma e nel Lazio: dove andiamo coi bambini?

Ti manca la magia tipica di questo periodo dell’anno? Scopri eventi di intrattenimento, spettacoli e favole passeggiando virtualmente tra le strade del Villaggio di Digital Xmas. Christmas World da quest’anno sarà organizzato nel parco storico più prestigioso di Roma, Villa Borghese nella zona del Galoppatoio, dal 3 dicembre all’8 gennaio. La manifestazione è straordinariamente unica: tra installazioni scenografiche, market, giochi, spettacoli e photo opportunity ambientate in diversi Paesi del mondo, catapulterà lo spettatore come all’interno di un film, in un viaggio straordinario nello spazio e nel tempo.

Il costo dei biglietti:

Intero Christmas € 15,00

Ridotto Christmas Over65 € 12,00

Ridotto Christmas Bambino 4-12 € 12,00

Ridotto Christmas Family 4pax € 12,50

A Vetralla, al km 62,200 della Strada Statale Cassia presso il gruppo F.lli Aquilani Arredo Giardino! Oltre 4000 m2 interamente dedicati al Natale come non potete immaginare! Le decorazioni disegnate per il 2020 sono pazzesche. Gli ambienti sono stati rivoluzionati, sarà come viverlo per la prima volta! L’anima del Regno di Babbo Natale quest’anno si esprimerà attraverso una serie di sorprese brillanti e divertentissime.

Magici percorsi e il villaggio degli Elfi

Ci siamo, inizia il Viaggio nel Regno di Babbo Natale. Apriamo una porticina per ritrovarci all’interno di un luogo magico dove spazio e tempo non ci sono più. Un tunnel porta dritto verso il portale dove è appesa l’antica insegna magica che ha dato vita al Regno di Babbo Natale. Un passo oltre quella soglia e ci si rende subito conto che qualcosa sta cambiando. Sveglieremo in noi la capacità di tornare a vedere e sentire con il cuore, proprio come quando sol di cuore eravamo fatti.

Il magico percorso dove incontrare i simpatici, instancabili e sempre iper-indaffarati assistenti di Babbo Natale. Attenzione perché di tanto in tanto potreste imbattervi nei frenetici preparativi della Pasticceria, della Falegnameria e della Sartoria dei 100% Elfetti. Nel bel mezzo del bosco che abbraccia il villaggio degli Elfi si scorge una sala da pranzo arredata di tutto punto! Al centro svetta una torta gigantesca. C’è nell’aria profumo di dolcetti e l’atmosfera è quella di una giornata piena di allegria e spensieratezza… sta per iniziare una grande e indimenticabile festa.

Nel 2012, Quattro ragazzi, in un periodo molto difficile e in un gazebo poco più grande di un garage, sceglievano di fare del proprio amore per il Natale un lavoro da cui ripartire… per nulla consapevoli che quella scelta avrebbe cambiato il Natale a milioni di persone e che il 2022 sarebbe stato l’anno in cui festeggiare 10 tutti insieme 10 anni di Regno di Babbo Natale.