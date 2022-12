Natale 2022 a Roma, tutti gli eventi in programma: dal Christmas World alla pista di pattinaggio, cosa fare

Con la Befana a piazza Navona torna la tradizionale fiera che accompagnerà bambini, famiglie e turisti nel clima natalizio di Roma. Stand dedicati al commercio e artigianato dei prodotti tipici del Natale, dai libri ai presepi ai dolciumi alle decorazioni. E poi ancora attrazioni, spettacoli e spazi dedicati alle eccellenze del territorio (dal 1° dicembre al 6 gennaio).

Gli eventi del Natale 2022 a Roma

A piazza Mazzini sessanta casette di legno con prodotti di artigianato e prelibatezze alimentari. Cori natalizi, luminarie a forma di stella e la Casetta di Babbo Natale dedicata ai più piccoli (dal 2 dicembre al 2 gennaio). Mercati in Festa Borgo Ticino e Irnerio animano il Natale 2022 con spettacoli di arte circense, trampolieri e giocolieri. La manifestazione del Municipio XIII in programma nella mattina del 17 dicembre è rivolta a tutte le età, dai più piccoli agli anziani.

Il grande albero di Natale di piazza Venezia accende le festività 2022, ispirate alla pace e al risparmio energetico. L’illuminazione è alimentata dall’impianto fotovoltaico da 16 kWp, con accumulo di energia attraverso batterie agli ioni di litio da 25 kWh. Le luminarie di via del Corso sono dedicate proprio al tema universale della pace; mentre l’albero simbolo del Natale nella Capitale è per la prima volta è alimentato da un impianto fotovoltaico installato nella piazza che permette di ridurre il consumo energetico.

Al Centro Storico e Roma Nord

“Pedala con noi e illumina il Natale” un messaggio di sostenibilità e risparmio energetico per l’albero in piazza del Campidoglio. Chiunque potrà contribuire ad illuminare la stella pedalando su di una bicicletta/generatore che resterà ai piedi dell’albero per tutta la durata delle festività. Dal 13 dicembre alle ore 18:30. Anche al Bioparco Natale all’insegna dell’ambiente con un albero speciale, alto 7 metri e composto da 2.500 bottiglie di plastica, recuperate da attività commerciali, case private e dai visitatori del Bioparco.

Dalle 17 alle 22 scintillano di colori l’albero di Natale sulla scalinata di Trinità de’ Monti a piazza di Spagna e le luminarie a via Condotti. A Roma Nord quindici alberi di Natale saranno accesi nelle piazze di quartiere, sparse nel Municipio XV, da Ponte Milvio a Labaro, Cesano, Tomba di Nerone e altre ancora (dal 1° dicembre al 7 gennaio). All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in programma la rassegna Natalè Auditorium concerti di musica pop, rock, jazz. A questi si aggiungerà il consueto appuntamento con il Roma Gospel Festival, tra i più importanti in Europa, con la partecipazione di formazioni provenienti dagli Stati Uniti (dall’8 dicembre all’8 gennaio).

Teatro e musica nella Capitale

Con “Il Municipio se la canta” appuntamento con esibizioni di cori natalizi che animeranno quindici piazze del Municipio XV tra le quali quella di Ponte Milvio, Parchetto Valle Muricana, Largo San Godenzo, Prima Porta – Piazza Giardino, Borgo d’Isola Farnese, Piazza Filippo Carli. “Jubilate Deo”, l’Associazione Coro Polifonico Santarosa presenta la XIX Rassegna polifonica nazionale nel Municipio XV. Saranno eseguiti brani a sfondo natalizio dal 1500 ai nostri giorni. Ingresso libero (17 dicembre, ore 19:30 presso Chiesa dei SS. Pietro e Paolo – via Antonio Conti 189).

Con Storie di Natale, al Teatro Argentina un suggestivo mosaico di brani di Gianni Rodari, ripresi da favole come L’aeroplano di Capodanno, Voglio fare un regalo alla Befana, Il Mago di Natale, Allarme nel presepio. A queste si aggiungono l’inedito di Bernard Friot intitolato Babbonatale.com e il racconto di Andrea Valente Una strana lettera a Babbo Natale. Regia e adattamento Andrea Gandini (dal 14 dicembre al 6 gennaio).

I villaggi di Natale romani

Christmas World è il villaggio di Natale che con installazioni scenografiche, giochi, spettacoli ambientati in diversi Paesi del mondo offre la possibilità di viaggiare nello spazio e nel tempo a Parigi, Berlino, Londra, Tokyo e New York. Tra le attrazioni, la pista di pattinaggio, la toy factory, gli spettacoli live e l’immancabile casa di Babbo Natale. Al via da quest’anno a Villa Borghese, nell’area del Galoppatoio (dal 3 dicembre all’8 gennaio).

“Facciamo Festa”, quattro piazze del centro – largo Agnesi, piazza Mastai, piazza Cavour e piazza della Chiesa Nuova – diventano spazi dove festeggiare il Natale tra teatro, laboratori, letture e musica (dall’8 dicembre al 6 gennaio). Al via il progetto “Piazze in Festa”: il Municipio XII, in collaborazione con Inca Italia, Associazione Madre Terra e Arci Armonia dei Contrari, organizza sei giornate di festa in diverse aree del territorio (dall’8 al 23 dicembre).

Riapre al pubblico lo storico Presepe dei Netturbini Romani che compie 50 anni. Ideato nel 1972 da Giuseppe Ianni nel tempo si è arricchito con pietre provenienti da tutto il mondo inclusi una pietra lunare e un frammento di meteorite proveniente da Marte. Ingresso con prenotazione obbligatoria (dal 7 dicembre in via dei Cavalleggeri 5). Natale in biblioteca è la programmazione dedicata a bambini e ragazzi dalle Biblioteche di Roma che propongono nelle diverse sedi sparse in città letture, performance di danza e canto, giochi e laboratori creativi. Iniziative per tutti i gusti, dai grandi classici del mondo delle fiabe alle tombole di Natale fino ai laboratori di coding e robotica (dal 1° al 27 dicembre).

Alle Ville di Roma

Alla Casina di Raffaello, nel cuore di Villa Borghese, nuovi laboratori per bambini ispirati al tema delle festività per realizzare decorazioni e personaggi natalizi. I più piccoli dai 24 ai 36 mesi potranno giocare a modellare l’argilla, le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni si divertiranno a comporre e scomporre i personaggi natalizi, mentre quelli dai 6 agli 11 anni giocheranno a costruire il proprio villaggio di Natale in miniatura (fino all’8 gennaio con prenotazione obbligatoria allo 060608). Proseguono a Natale le attività del Centro Culturale Gabriella Ferri – Municipio IV – nell’ambito del progetto Atelier delle Arti. L’iniziativa prevede l’allestimento di uno spazio espositivo-performativo aperto al pubblico. In programma laboratori di teatro, di piccolo circo e giocoleria e ancora, fiabe, musiche e racconti (dal 19 al 23 dicembre).

Magia delle Feste colora Villa Farinacci nel Municipio IV che per il Natale si trasforma in un luogo magico dove vivere l’incanto delle festività tra esposizioni interattive, attività ludico-ricreative, musica e spettacoli. La manifestazione si concluderà con l’arrivo della Befana sui trampoli (dall’8 dicembre al 6 gennaio).