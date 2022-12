Cosa fare a Natale 2022 a Roma? Tutti gli eventi in programma

Se stai progettando di visitare Roma in questo periodo, ti segnaliamo alcune cose che non puoi assolutamente perdere. Alcuni luoghi di Roma, già magici per storia e bellezza artistica, durante le festività diventano ancora più belli da visitare! In questi giorni pre-natalizi, abbiamo potuto ammirare questi luoghi durante i nostri tour in e-bike, quindi vi segnaliamo quelli assolutamente imperdibili.

Cosa fare per Natale a Roma? Ecco tutti gli eventi in programma

A Piazza Venezia verrà installato l’altissimo albero di Natale, ormai famoso e celebre nel mondo. Questo anno è un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di circa 23 metri di altezza e con un diametro di 12 metri alla base della chioma, illuminato da 100mila luci a led e 800 sfere in quattro colori. Ancor più fascinoso è l’albero di Piazza San Pietro: sullo sfondo si può ammirare la maestosa Basilica con la cupola progettata dal Brunelleschi. Infine abbiamo l’albero di Natale che si affaccia su Piazza del Popolo: un’altra suggestione da non perdere fra le luci e l’atmosfera che regala, nelle passeggiate serali.

La celebre via dei negozi di Roma ogni anno si veste a festa. Una pioggia di lucine a basso consumo regala a grandi e piccici emozioni che scaldano il cuore Un cielo sempre stellato, illuminerà la vostra passeggiata tra i negozi. L‘anno scorso l’installazione si chiamava “Roma by Light”. Sono stati impiegati circa 190 chilometri di fibra ottica, 115 fasci di luce composti da 300 code luminose, in grado di ridurre del 45% il consumo energetico giornaliero dell’installazione, e 10 schermi al LED di quattro metri per due, collegati ad una App

Proseguite la passeggiata in via dei Condotti, un’altra tra le vie più belle di Roma a Natale. Qui troverete tutt’altro genere di luminarie, rispetto a Via del Corso. Queste luminarie sono curate da diverse edizioni, da Cartoon Network e rappresentano i personaggi dei cartoni e show più seguiti dei canali della nota emittente televisiva. I personaggi sono inseriti nella struttura delle luminarie a formare lampadari in stile classico, in linea con lo stile elegante della via.