Shakira a Roma per provare le famose fettuccine di Alfredo: la foto nel ristorante

Shakira sta facendo il giro dei ristoranti d’Italia, e si capisce anche il perché: sono tra i migliori al mondo, e di certo almeno una volta nella vita vanno provati, altrimenti non si potrà mai dire di aver mangiato davvero bene. Ogni regione ha la sua specialità e i suoi top player di riferimento. L’ultima volta l’avevamo colta mentre si destreggiava – con una certa spigliatezza, c’è da dire – dietro il bancone delle pizze di Sorbillo, nel cuore della Capitale. Proprio qui la nota popstar aveva messo letteralmente ”le mani in pasta” cimentandosi nella preparazione della pizza alla maniera italiana e scoprendo gran parte dei segreti che stanno dietro il prodotto più amato di sempre.

Shakira visita Roma e fa ‘tappa’ da Gino Sorbillo: la foto in pizzeria

Shakira prova le fettuccine di Alfredo a Roma

La storia con la sua vecchia e storica fiamma Piqué è di certo finita, e forse il cibo rimane una ”magra” consolazione, o forse è semplicemente un modo per tranquillizzarsi, mettersi l’anima in pace e prendersi qualche giorno di relax e meritato riposo. Shakira ha deciso di farlo viaggiando, andando alla scoperta dei luoghi più caratteristici di sempre, e ovviamente tra le sue tappe ha scelto anche l’Italia e la sua Capitale: Roma, la Città Eterna. E poi, certo, ha pensato bene di assaggiare qualche prelibatezza direttamente dalle nostro cucine migliori. Nella serata di domenica scorsa, 11 dicembre, la famosa pop star ha fatto visita ad un altro grande ristorante, vanto della Capitale, e cioè ”Il vero Alfredo”, l’imperatore delle fettuccine, famoso e rinomato, un ristorante elegante arredato con antiche fotografie, famoso per le popolari fettuccine Alfredo che fanno letteralmente impazzire sia gli italiani che gli stranieri. Il locale, in Piazza Augusto Imperatore, è stato raggiunto da Shakira per la sua cena domenicale e, anche in questa occasione, non ma mancato di cimentarsi con le storiche fettuccine, prima di gustarne il loro incredibile sapore.