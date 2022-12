Shakira visita Roma e fa ‘tappa’ da Gino Sorbillo: la foto in pizzeria

Roma. Shakira pizzaiola per una sera. L’artista sembra aver messo una definitiva pietra sopra sulla propria storia con Piqué concedendosi un periodo di riposo fatto di viaggi e divertimenti con i propri bambini Milan e Sasha. Tra le tappe della famiglia c’era anche l’Italia e la Capitale, proprio qui la nota popstar ha messo letteralmente le mani in pasta cimentandosi nella preparazione della pizza.

La visita di Shakira da Sorbillo

La celebre cantante, dal canto suo, non ha mai nascosto l’amore per la pizza. Infatti, durante il proprio soggiorno a Roma ha voluto assaggiare la pizza di Sorbillo, il locale si trova nel cuore della Capitale, in Piazza Augusto Imperatore. Ma non solo dei meravigliosi e golosi assaggi. Infatti, dopo aver mangiato una margherita prima e una pizza con mortadella e pistacchi dopo, Shakira ha anche provato a stendere la pasta, a guarnirla con tutti gli ingredienti necessari e procedere poi alla cottura. Alla fine, immancabile, la foto con tutto lo staff della celebre pizzeria. ‘Un grande onore aver avuto da noi la star internazionale Shakira’ ha scritto in un post su Instagram il titolare Gino Sorbillo a seguito della visita della celebre cantante.

Il possibile trasferimento

Una volta terminato il periodo di riposo, Shakira ha in programma di lasciare la Spagna per trasferirsi definitivamente nella propria casa di Miami insieme ai suoi bambini. Pare infatti che la cantante abbia sofferto molto per la separazione del marito Piqué ma adesso per lei la cosa più importante sono i suoi due figli Milan e Sasha che desidera far crescere in un ambiente sereno lontano da Barcellona.