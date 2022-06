Shakira divorzia da Piqué: il calciatore l’ha tradita con una studentessa di 20 anni

Si erano giurati amore eterno, ma ora anche la relazione tra la cantante Shakira e il calciatore Gerard Piqué sarebbe giunta al capolinea. A lanciare l’indiscrezione il quotidiano spagnolo El Periodico, che ha spiegato come dopo 12 anni dal loro primo incontro ai Mondiali di calcio in Sudafrica, i due sarebbero a un passo dall’addio. Il motivo? Alla base del divorzio ci sarebbe un tradimento.

Piqué ha tradito Shakira: cosa è successo

Stando a quanto riporta El Periodico, la cantante avrebbe scoperto un tradimento dell’uomo, che avrebbe condotto una vita ‘parallela’, notturna, in compagna di amici e donne. “La cantante l’ha beccato con un’altra, stanno per separarsi”, si legge. Pare, infatti, che da un mese il calciatore si sia trasferito in un’altra casa, in un attico vicino a Placa Adrià, lontano da sua moglie.

Chi è la ragazza con la quale l’ha tradita

Il calciatore pare abbia perso la testa per una ragazza giovane, una studentessa di 20 anni, che lavora anche come hostess di eventi. Che la crisi ci sia lo dimostrano anche i social: i due non pubblicato mai foto insieme, non si fanno più vedere e i fan già avevano sospettato qualcosa. Ci sarà davvero l’addio? O riusciranno a ritornare insieme e a ‘perdonare’ gli errori?