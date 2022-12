Francesco Totti e Noemi Bocchi: la prima lite al ristorante, cosa è successo

Hanno litigato per la prima volta in pubblico, in un ristorante romano, davanti agli occhi indiscreti di Diva e Donna che non ha perso l’occasione di riprendere la scena e testimoniare quanto è successo. Si tratta di una delle coppie più note degli ultimi tempi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due sono stati paparazzati all’interno di un ristorante, mentre erano immersi in una accesa discussione che non ha mancato di far incuriosire i presenti.

Il motivo della lite

Reo è stato un cellulare. Sarebbe stato proprio uno smartphone il motivo del contendere tra Totti e Bocchi. Una lite a causa della quale la Bocchi avrebbe anche pianto, mentre il Pupone continuava nelle sue disquisizioni, arrivando persino a gesticolare. Una discussione animata, che ha attirato l’attenzione dei presenti che non hanno perso l’occasione di ‘origliare’. Nonostante l’interesse e il clamore provocato, oltre a capire che i due stavano avendo un diverbio a causa di un cellulare pare si sia capito poco altro. Sta di fatto che Noemi alla fine ha asciugato i lacrimoni e sembra che tra i due sia tornata la pace.

Anche le coppie vip litigano

La notizia non ha mancato di diffondersi velocemente. Strano che una coppia tanto affiatata litighi… Ma è la normalità. Tutti discutono e lo fanno anche in modo animato e Francesco e Noemi non sono da meno. È vero che sono molto legati e che è spuntato, di recente, anche un ‘brillocco’ sull’anulare della Bocchi e abbiano scelto casa insieme a Roma nord, ma ciò non toglie che divergenze di opinioni possano esserci anche in una coppia sempre così esposta alla luce dei riflettori. Ma la pace è tornata e questo è l’importante soprattutto per i tanti follower della famosa coppia.