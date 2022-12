Ilary Blasi a pranzo con il cugino di Totti: chi è Angelo Marrozzini

L’attenzione per le vicende di Ilary Blasi e Francesco Totti resta alta da parte del pubblico, incuriosito dagli attriti, le liti, i dispetti e i nuovi amori dell’ex coppia. Ma non solo problemi per i due ex, lo scorso fine settimana, infatti, per la conduttrice dell’Isola dei Famosi sono stati giorni da dedicare alla famiglia. E in questa reunion c’era anche una presenza che ha sorpreso i fan della Blasi. Oltre alla sorella Silvia, allo zio e ad altri parenti c’era anche il cugino di Francesco Totti, Angelo Marrozzini.

Ilary pranza con il cugino di Francesco Totti

Ilary Blasi ha trascorso la sua giornata prima a lezione di inglese, poi dalla nonna Marcella che le ha fatto vedere come si fanno i cappelletti. A seguire c’è stato il pranzo in famiglia nel quale ha presenziato anche il cugino di Totti, quello stesso cugino che ha anche alcune azioni dello Sporting club Totti.

Un rapporto molto stretto quello tra l’ex capitano della Roma e il cugino. I due hanno frequentato le scuole insieme e si considerano (o forse consideravano ndr) come fratelli, tanto che Marrozzini è stato anche il testimone di nozze di Totti e Blasi. Sembra, però che qualcosa si sia rotto tra Francesco e Angelo. Il Pupone avrebbe additato il cugino come ‘traditore’ in quanto sembrerebbe aver preso posizione a favore di Ilary in questa fase della separazione. Un oltraggio per Francesco Totti che potrebbe annunciare altri problemi tra i due ex…