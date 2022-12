Totti cerca un accordo con Ilary. La confessione: “Mi costerà un sacco, ma adesso si sistema tutto”

C’è forse aria di tregua tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Che la bufera mediatica stia finendo? Che trai due possa essersi speranza per una separazione indolore? Al momento, sembra davvero che le il ”ratto” dei Rolex, le ripicche, le frecciatine, possano essere volte al termine. La soluzione pacifica, dal punto di vista legale, sembra essere davvero una ipotesi concreta, soprattutto per scongiurare una dolorosa ed ardua via giudiziale, non proprio salutare per entrambi. La confessione di una evenienza di questo tipo, giunge direttamente da uno dei diretti interessati della vicenda, Francesco Totti, infatti, ha detto: “Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”. Una confessione cauta, sussurrata, riportata direttamente da Il Corriere della Sera, proferita ai compagni di squadra della Totti Weese C8, in occasione di una delle ultime partite della Lega Calcio a 8.

Totti cerca la tregua legale con Ilary

Al momento, i rispettivi legali Alessandro Simeone e Antonio Conte sono al lavoro da settimane alla ricerca del punto d’incontro tra i due, e sembra davvero che un incontro e una soluzione pacifica non siano più così impossibili come si era pensato nelle settimane scorse, in base agli ultimi battibecchi che c’erano stati. La soluzione potrebbe fare in modo che entrambi accantonino definitivamente la questione, restituendo soprattutto un clima sereno ai tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – come da sempre avevano prospettato. E, soprattutto, permetterebbe ad entrambi di viversi in piena tranquillità anche le nuove relazioni amorose che di recente hanno instaurato. Non solo Totti con Noemi Bocchi, con la quale ormai convive ufficialmente nel quadrante Nord della Capitale. Ma anche Ilary Blasi si è data da fare: la showgirl infatti è stata di recente paparazzata in compagnia di Bastian, misterioso imprenditore tedesco: i due si trovavano in un lussuoso hotel di Zurigo per un fine settimana romantico.