Fabrizio Corona parla di Totti: ‘Francesco ha tradito Ilary con 500 donne l’anno per 20 anni’

Dopo le continue ‘frecciatine’ e quell’account Instagram cancellato, Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, è tornato all’attacco. E ha parlato, ancora una volta, di Francesco Totti e Ilary Blasi e di quel matrimonio durato 20 anni e ora giunto al capolinea. Mentre l’ex capitano della Roma si trova a Dubai con la nuova fiamma Noemi, e Ilary Blasi è volata a New York, Corona non ha certo perso l’occasione per dire la sua.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Totti e Ilary Blasi

Ospite al Peppe Night Fest, una tv privata, Corona è tornato a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi. E ha fatto riferimento ai continui tradimenti: l’ottavo re di Roma, nel corso degli anni, sarebbe stato infedele. Non si può, quindi, non pensare a quello ‘scoop’ lanciato da Corona, qualche giorno prima del matrimonio: Totti con Flavia Vento e Ilary Blasi infuriata.

“Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene…Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli, le andava tutto benissimo. Pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio” – ha detto Corona.

Il nuovo amore di Totti

Ora Francesco Totti ha ritrovato l’amore ed è felice al fianco di Noemi Bocchi, tra un ‘furto’ di Rolex e quelle borse di lusso sequestrate. “L’ha sostituita con una sua fotocopia ed esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. Lei è finita nel dimenticatoio. Fra tre anni non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti” – ha detto Corona. L’ex re dei paparazzi, quindi, è convinto che la Blasi abbia accettato i tradimenti e abbia mostrato quel matrimonio apparentemente felice sui social solo perché le conveniva. E proprio Corona, quindi, è tornato a parlare di Flavia Vento e di quello ‘scandalo’ che ha sconvolto la famiglia a pochi giorni dal matrimonio. Quel matrimonio ora finito, pare per sempre.