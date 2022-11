Francesco Totti e Noemi Bocchi, mano nella mano a Dubai per il Globe Soccer Awards 2022

Francesco Totti è arrivato mano nella mano con Noemi Bocchi a Dubai, compiendo così un passo decisivo, seppur scontato per molti dei professionisti della cronaca rosa: la sua prima uscita in pubblico, ufficiale, con la nuova fiamma romanordina. Entrambi sul red carpet – che era blu in realtà – del Globe Soccer Awards 2022 a Dubai. Ora ogni tabù è venuto definitivamente meno, poiché l’ex calciatore e la sua nuova compagna non hanno più nulla da nascondere. O comunque nulla che non sia già stato detto in mille salse e in mille giornali diversi. Ma qual è il contesto?

Sparito il cane di Cristian, figlio di Francesco Totti: glielo aveva regalato Noemi Bocchi

Francesco e Noemi Bocchi mano nella mano a Dubai

Il Pupone era stato invitato, da giorni, come ambasciatore della Lega Serie A alla cerimonia di premiazione, ecco perché il campione numero dieci storico della Roma si trovava lì. E ha optato anche per una accompagnatrice di tutto rispetto, la sua nuova compagna Noemi Bocchi, finalmente insieme agli eventi ufficiali e senza nulla da nascondere all’attenzione mediatica. Lei, dopo qualche passo, si stringe al braccio di lui, e propone una posa abbastanza sensuale per gli scatti che le incorniciano il viso durante la passerella. Noemi Bocchi, alias nuova lady Totti, indossa per l’occasione un abito lungo nero dalla scollatura a dir poco avvincente, e i flash, ovviamente, sono tutti per lei. Chissà se Ilary Blasi avrà seguito con attenzione la dinamica della loro prima uscita ufficiale e chissà se avrà qualche reazione nelle prossime ore.

Francesco Totti e la rivelazione dell’amico Alex Nuccetelli: ‘Potrebbe avere un figlio con Noemi Bocchi’

Il Capitano parla solo di calcio..

Il Capitano è sempre il Capitano, e sorride sornione davanti ai tabloid, con fare orgoglioso. Bellissimi, eleganti, su quel blu carpet che tanto s’intona ai loro abiti. La ragazza dei Parioli, però, non riesce a nascondere l’emozione, rimane serie, un po’ impostata davanti ai flash, e continua a stringersi al suo compagno forse per cercare un appoggio davanti a tanto clamore mediatico, e così camminano sulla passerella dei Globe Soccer Awards 2022 tra i grandi del calcio, con grande soddisfazione. I due è come se avessero aspettato per tutto questo tempo il momento giusto, più opportuno per poter uscire allo scoperto, e di certo l’occasione, in questo caso, era molto ghiotta. Poi, i giornalisti ci provano a ricamare un po’ sopra la vicenda, chiedendo a Totti qualcosa sulla sua relazione. Ma lui è lì solamente per il calcio, non si sbottona, e rimane deciso sull’argomento.