Francesco Totti investe sul trapianto di capelli in Turchia: sarà anche testimonial

Francesco Totti ha deciso di fare proprio come Cristiano Ronaldo. E così, anche il campione leggendario giallorosso fa il suo trionfale ingresso nel settore della medicina estetica e tricologica: il Capitano si lega, in questo modo, alla clinica “Cosmedica Hair Transplant & Plastic Surgery”, di cui a quanto pare sarà anche il principale testimonial. Si tratta di un investimento, il suo, a 360 gradi, che sancisce, di fatto, il suo debutto in un settore tutto nuovo e in forte espansione negli ultimi anni. Ma non si limiterà a fare il testimonial, come si penserebbe, ma avrà qualche ruolo in più. Sintomo, questo, di una grandissima fiducia nel progetto del Dottor Levent Acar. Ma chi è il medico miracoloso dei capelli?

Francesco Totti scommette sul trapianto capelli in Turchia

Acar ha 41 anni di età, e rappresenta ad oggi uno dei massimi esperti mondiali per il settore tricologico del trapianto dei capelli. Un buon motivo che ha spinto il Capitano a legare indissolubilmente il suo nome ad un’eccellenza assoluta del settore di cui stiamo parlando. Proprio di recente si è espresso in questo modo: Ho scelto di investire in prima persona in un settore in grande crescita, in cui la clinica Cosmedica rappresenta una grande eccellenza. Credo che sia fondamentale sentirsi bene con se stessi, a qualsiasi età e per qualsiasi motivo, e per questo è fondamentale affidarsi a professionisti che rappresentino il massimo possibile. La Clinica Cosmedica di Istanbul fornisce ai suoi pazienti strutture all’avanguardia e tecniche di eccellenza e mi fa piacere ribadire come la loro esperienza possa essere una garanzia per tutti coloro che decidono di rivolgersi alla struttura, affrontando viaggi anche dall’estero per avere un risultato sicuro, innovativo e di qualità” – queste sono state in merito le parole di Francesco Totti. Dunque, il Capitano è pronto per questa nuova avventura economico-imprenditoriale, e a breve certamente arriveranno nuovi dettagli in merito.