Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta l’anello: costa 300.000 euro

Francesco Totti, l’anello e l’amore per Noemi Bocchi

La coppia è uscita finalmente allo scoperto, e lo ha fatto in modo definitivo, istituzionale. Dopo la rottura tra Totti e Ilary, che ha letteralmente infiammato i tabloid rosa per tutti questi mesi – e ancora continua saldamente a farlo – è stato il Pupone il primo a voltare completamente pagina, con una nuova compagna, anche lei, ora, inevitabilmente target di flash e fotografi. Si chiama Noemi Bocchi, la romanordina che ha conquistato il cuore del Capitano, e sembra averlo fatto in grande stile, tanto da meritare un anello molto costoso come prova del suo sentimento.

L’anello da cinque carati sfoggiato da Noemi Bocchi

Alex Nuccetelli, grande amico di Francesco Totti, in una intervista al settimanale ”Diva e Donna”, ha infatti definito il numero dieci della Roma una persona che ”cerca stabilità e dimensione familiare. Non è un tipo da evasione”. Inoltre, secondo lo stesso Nuccetelli, pare che la nuova coppia sia anche disposta ad allargare la famiglia con un figlio. Parole, parole, pensieri, ipotesi, ma che la dicono abbastanza lunga sulla natura del legame tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Si tratterebbe senz’altro di una storia seria. La conferma? Arriva attraverso un oggetto prezioso, che non è di certo passato inosservato durante la prima uscita pubblica dei due, finalmente liberi di esibirsi davanti alle telecamere, insieme. Un anello, dunque, con una grande pietra a forma di cuore, di ben cinque carati. Lo sfoggiava la Bocchi, senza remore, sul dito dell’amore: l’anulare sinistro. Trattasi di un importante pegno d’amore da parte del Capitano? Secondo il settimanale ”Chi”, la risposta è assolutamente affermativa. Come detto, un dettaglio prezioso che non poteva assolutamente passare inosservato sul red carpet di Dubai, confermando così anche i rumors secondo cui l’amore va a gonfie vele tra i due. Francesco Totti e Noemi Bocchi, allora, sono sempre più innamorati l’uno dell’altra. Non si nascondono più, vogliono anzi condividerlo con i tanti fan che li seguono da sempre.

(Le foto sono prese dall’account Instagram noemibocchi_fanpage)