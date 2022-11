Ilary Blasi paparazzata con un altro uomo: chi è l’imprenditore tedesco Bastian

Se da una parte Francesco Totti ha ritrovato la serenità al fianco di Noemi Bocchi e i due sembrano essere sempre più complici e affiatati, tra le vacanze a Dubai e le partite a Trigoria, dall’altra Ilary Blasi ha preferito mantenere la sua vita sentimentale lontano dai riflettori. Perché se è vero che è molto attiva sui social, da quando il suo matrimonio è finito, è altrettanto vero che non fa trapelare nulla. Solo foto di lei, dei suoi figli, delle sue vacanze in giro per il mondo. Ma, almeno fino ad ora, nessun compagno al suo fianco.

Ilary Blasi paparazzata dal settimanale Chi con Bastian

È finita di nuovo in prima pagina, sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Ilary Blasi. La rivista uscirà domani, ma Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, sui social ha già diffuso la copertina. Che parla chiaro. Ilary Blasi tra le braccia di un altro uomo. Lui si chiamerebbe Bastian e sarebbe un imprenditore tedesco, ma non abbiamo molte informazioni. Forse è ancora troppo presto: il gossip è solo all’inizio. Ma le foto esclusive non mancano: il selfie insieme davanti allo specchio, poi l’abbraccio con lui che la stringe a sé. “Addio Totti, ora c’è Bastian” – titola il settimanale.

Francesco Totti, quindi, sarebbe già un ricordo: dopo 20 anni di amore, i due si sono detti addio. E ora sono pronti a scrivere altri capitoli della loro vita. Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, con Noemi Bocchi. E Ilary Blasi con il misterioso Bastian.

Cinque mesi dopo la separazione con Totti, Ilary Blasi avrebbe iniziato una frequentazione con Bastian, imprenditore tedesco. (CHI) pic.twitter.com/NeMn6eVBMU — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 29, 2022

Il flirt smentito con Edmondo

Sarà davvero così? Già qualche mese fa Ilary Blasi era stata accostata ad Edmondo, ma era stata lei stessa sui social, con l’ironia che la contraddistingue, a smentire tutto. Tra i due solo una splendida amicizia, che va avanti da 15 anni. Con Bastian, però, tutto sembra diverso. E gli abbracci ‘immortalati’ dal settimanale di Signorini sembrano dimostrarlo.