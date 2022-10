Francesco Totti e Ilary Blasi, è battaglia legale: nessun accordo, a febbraio in tribunale per la separazione

Non sembra esserci tregua tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un amore lungo 20 anni, tre splendidi figli, un matrimonio da sogno giunto al capolinea. Tra ‘furti’ di Rolex, ‘sequestri’ di borse, frecciatine sui social e una battaglia legale, che è appena agli inizi. L’ottavo re di Roma ha ritrovato la serenità al fianco di Noemi Bocchi e non si nasconde più, Ilary invece sui social si mostra sempre sola e in ottima forma. Ma tra i due, ex moglie ed ex marito, un accordo pacifico sembra impossibile. E la separazione, come riporta il quotidiano La Repubblica, andrà dritta in tribunale, davanti al giudice.

La prima udienza per la separazione di Totti-Blasi nel 2023

Tanti i punti al centro della loro separazione. Dall’assegno di mantenimento ai figli alla gestione della villa e a quel patrimonio importante da dividere. Al centro, però, restano anche i tre figli, Chanel, Cristian e Isabel, che meritano di vivere in un ambiente sereno, equilibrato. Molto probabilmente, quindi, la prima udienza in tribunale sarà all’inizio del 2023, forse a febbraio.

Il 14 ottobre in tribunale per il furto di borse e rolex

E se la separazione può ancora aspettare, domani Totti e Blasi saranno in tribunale, ma per altri motivi. Saranno in aula per parlare del furto di borse e rolex: Totti, in un’intervista, ha spiegato che Ilary con il padre avrebbe forzato la cassetta di sicurezza per portare via gli orologi preziosi. E che lui, quasi per vendetta, le avrebbe sequestrato borse e scarpe di lusso. Ilary Blasi, che ha deciso di ricorrere al tribunale di Roma, ha solo un obiettivo: torna in possesso dei suoi oggetti, che valgono molto. Tra dispetti, nuove fiamme, gelosie e un matrimonio che sembra finito per sempre.