Quali sono i film di Natale più belli da vedere? Titoli e la lista completa

Nella tradizione natalizia oltre all’albero di Natale, il presepe, il panettone, il pandoro ne fanno parte anche i film. In tanti trascorrono le serate delle festività natalizie davanti alla tv a guardare una pellicola in compagnia dei propri cari, spizzicando un dolcetto accompagnato da una bevanda calda. Sono tanti i film ricorrenti in questo periodo dell’anno: cinepanettoni, film di animazione e, ovviamente, film di Natale. Quali sono quelli che il pubblico preferisce? Andiamo a vedere…

Quali sono i film natalizi

Miracolo nella 34esima strada nel quale la piccola Susan chiede a Babbo Natale di avere un papà, una casa e un fratellino, ma deve prima convincersi che quell’uomo con la folta barba bianca sia davvero Babbo Natale un impegno gravoso per l’attore Kriss Kringle.

Una poltrona per due con Dan Aykroyd e Eddie Murphy è uno dei classici che tutti rivediamo con piacere durante le feste di Natale. È la storia di due miliardari annoiati che scambiano la posizione di un ricco agente di cambio con un senzatetto truffatore. Questi ultimi due, però, venuti a conoscenza dell’inganno, cercheranno di farla pagare ai due ricconi.

Vacanze di Natale con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Guido Nicheli, Stefania Sandrelli è un intramontabile film natalizio che mostra le varie tipologie di italiani durante le festività. A questi si sommano tutta una serie di film comici che caratterizzano il periodo: Natale in india, Christmas in love, Natale a Miami, Natale a New York e così via.

La simpatia della giovane canaglia, rimasta sola in casa per un disguido mentre i genitori e i fratelli sono partiti per le vacanze, Macaulay Culkin, in Mamma ho perso l’aereo è un altro film che arriva puntuale sul piccolo schermo a Natale. Una commedia nella quale il protagonista riuscirà ad evitare che due ladri facciano razzia in casa.

Anche The Family Man è una favola natalizia nella quale Nicolas Cage nei panni del ricco uomo di affari, Jack Campbell, può vivere la vita che avrebbe voluto tredici anni con la sua fidanzata Kate Reynols. Film incentrato sulla scelta tra una vita agiata e la famiglia.

La neve nel cuore racconta di una famiglia così unita da riuscire ad affrontare le difficoltà della vita tranne l’arrivo di Meredith, fidanzata del figlio Everett. Tra battute esilaranti, momenti si sentimentalismo e colpi di scena. Una pellicola anche questa che è entrata a far parte dei classici di Natale.

Una coppia decide di abbandonare i soliti festeggiamenti natalizi fatti di addobbi e preparativi e decide di partire per una crociera ai Tropici. I programmi dovranno essere rivisti quando la figlia decide di tornare a casa per Natale e la coppia è costretta ad organizzare le festività nel giro di pochissimo tempo. La commedia natalizia, Fuga dal Natale, proporrà momenti di suspense, tante risate e anche emozioni.