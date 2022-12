Concertone di Capodanno 2023 a Roma: chi sono i cantanti, tutti gli ospiti del 31 dicembre

Roma. Dopo lo stop causato dal Covid torna, finalmente, nella Capitale il concertone di Capodanno. Ad annunciarlo in conferenza stampa il Sindaco Gualtieri. Il palco sarà allestito di fronte al Colosseo. Ad esibirsi Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. Il claim dell’evento sarà ‘RomeRestart 23’.

Torna a Roma il Concertone di Capodanno

La città Eterna si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con un ricco calendario di eventi e iniziative che animeranno in città una grande festa collettiva all’insegna della Musica, dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo. A partire dal concerto di Capodanno che torna in via dei Fori Imperiali con un cast artistico di star apprezzate dal target dei giovanissimi e non solo.

Dal mattino del 1° gennaio 2023, poi, prenderanno il via in tutta la città le oltre 70 iniziative gratuite di Capodarte: concerti, visite guidate, spettacoli e attività per grandi e piccoli che animeranno fino a sera musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura straordinariamente aperti per l’occasione.

Rome Restart 2023

Il programma ricco di appuntamenti prenderà il via il 31 dicembre con il concerto live “Rome Restarts 2023”, promosso da Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, che vedrà alternarsi sul palco, nel suggestivo scenario di via dei Fori Imperiali: Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni.

La radio ufficiale dell’evento sarà RDS 100% Grandi Successi. I conduttori Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro saranno i volti e le voci ufficiali del Capodanno di Roma, che andranno ad animare la serata e a presentare gli artisti che saliranno sul palco accompagnando il pubblico con un concentrato di musica live e divertimento. La festa inizierà alle 21,30 e proseguirà anche dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale dj-set a cura di Dimensione Suono Roma, per continuare a cantare e ballare insieme ai romani e ai turisti anche dopo la mezzanotte.

RDS Next e le attività di storytelling

Particolare attenzione sarà poi rivolta alla promozione dell’evento sarà riservata con attività editoriali di racconto, un piano radio dedicato che coprirà tutto il territorio nazionale e attività pensate per coinvolgere gli ascoltatori sia in avvicinamento sia durante la sera dell’evento. Con un focus verso le nuove generazioni, grazie al supporto nel racconto dell’evento da parte di RDS Next: la social web radio, prima su TikTok con oltre 460mila follower, i cui conduttori sono tra i più importanti content creator della Generazione Y e Z.

Le attività di promozione e di storytelling del Capodanno di Roma 2023 saranno supportate anche dalla Stardust con spazi dedicati sui social, attività di engagement nei giorni che precedono l’evento tramite le stories degli igers più noti e con un bacino di utenti di oltre 50 milioni di seguaci, con reaction live anche dal backstage e da una postazione dedicata durante il concerto. Dal giorno successivo al Capodanno, le pagine social verranno popolate di contenuti generati durante la serata, raccontando i migliori momenti della serata appena trascorsa.

Le iniziative di Capodarte

Ma non finisce qui. Domenica primo gennaio, a partire dalla mattina, prenderanno il via in tutta la città le iniziative gratuite di Capodarte: concerti, visite guidate, spettacoli e attività per grandi e piccoli che animeranno fino a sera musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura straordinariamente aperti per l’occasione.

Un Capodanno per stare tutti insieme, pubblico, artisti e operatori del mondo della cultura, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Associazione Teatro di Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Casa del Cinema, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Romaeuropa, Teatro dell’Opera di Roma e poi ancora Filarmonica Romana, Museo Ebraico di Roma e Nuovo Cinema Aquila. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Di seguito le iniziative in programma: