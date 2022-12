Dove andare e cosa fare a Capodanno 2023 in Italia? Le idee per il cenone, feste e concerti Regione per Regione

Se l’unica cosa che hai deciso per il tuo prossimo Capodanno è che vuoi passarlo in Italia ma non sai ancora esattamente né dove, né facendo cosa, sei atterrato nel posto giusto. Qui trovi gli eventi più interessanti e le località più gettonate per il tuo Capodanno in Italia. Dalle vette delle Alpi alle spiagge della Sicilia, dal mar Tirreno all’Adriatico, se rimarrai in Italia per dare il benvenuto all’anno nuovo non avrai che l’imbarazzo della scelta. Serata relax alle terme oppure party in discoteca? Preferisci invece le feste in piazza? A teatro? O in agriturismo?

Cosa fare per Capodanno 2023?

Se a Capodanno per raggiungere le rinomate località sciistiche delle Alpi impiegheresti troppo tempo, ma alla settimana bianca non ci vuoi rinunciare, le montagne dell’Abruzzo fanno per te. Hai mai sentito parlare di Roccaraso? A poca distanza da Roma, Napoli, Pescara e molte altre città del centro e del sud Italia, questo ridente paesino delle montagne abruzzesi è la meta ideale dove trascorrere un paio di giorni di tranquillità in mezzo alla natura con la propria famiglia, il proprio partner, oppure in compagnia di amici. Con o senza ciaspole ai piedi. Copriti bene però: nonostante la latitudine, Roccaraso si trova ad oltre 1200 metri sul livello del mare. L’ultima cosa che vorresti è iniziare il nuovo anno con un raffreddore.

Hai voglia di un’idea nuova per il tuo Capodanno? Ti proponiamo la Calabria, una regione inesplorata ma ricca di bellezza, paesaggi mozzafiato e cultura. Bagnata dal Mar Ionio a est e dal Mar Tirreno ad ovest, alla Calabria non mancano nemmeno le montagne, come quelle della Sila. Si tratta di una splendida regione montuosa, non toccata dal turismo di massa, dove potrai trascorrere un tranquillo Capodanno in famiglia o anche solo con la tua dolce metà.

Se invece preferisci più movimento, puoi sempre fare un salto in città: Catanzaro e Cosenza ti attendono con i loro concerti di Capodanno in piazza, che da anni vengono organizzati con successo. Sei un temerario? Non puoi che unirti al gruppo di reggini che per festeggiare l’arrivo del nuovo anno si tuffano nel gelido Stretto di Messina. In caso optassi per questa opzione, portati un cambio e non ti allontanare dalla riva! Le forti correnti che governano lo Stretto potrebbero trascinarti con loro a Messina.

Campania ed Emilia-Romagna

Alle pendici del Vesuvio il divertimento non si ferma mai, men che meno durante le festività. E poi da queste parti, è risaputo, la gente va matta per il Capodanno. A Napoli il cuore della festa è in genere tra il Lungomare e Piazza del Plebiscito. Anche Salerno sotto le feste non è da meno. Qui potrai assistere a concerti in piazza, in genere con nomi di fama internazionale, ed ammirare le splendide luci d’artista collocate nel centro cittadino.

L’Emilia-Romagna è probabilmente la regione italiana in cui l’ultimo dell’anno ci si diverte di più. Pensa ad esempio al “Capodanno più lungo del mondo” di Rimini, al tradizionale Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore a Bologna, o all’incendio del Castello Estense a Ferrara. E poi concerti in piazza, feste in discoteca, gran cenoni, serate in teatri storici, e chi più ne ha più ne metta. In questa sezione trovi gli eventi più interessanti che hanno luogo l’ultimo dell’anno in questa regione.

Il Lazio e la Liguria

Roma, capitale d’Italia ma anche del divertimento. Soprattutto a Capodanno. Tra feste in piazza, feste in discoteca, cenoni e serate a teatro sarà quasi impossibile non trovare l’evento che più ti si addice. Ad esempio, lo sapevi che proprio a Roma ha luogo il party di Capodanno nell’hotel più grande d’Italia? Ma Roma non è tutto. In Lazio troverai molti altri appuntamenti per trascorrere l’ultima notte dell’anno in maniera indimenticabile. Lasciati ispirare dagli eventi pubblicati in questa sezione.

Affacciata sul mare e protetta dalle montagne, famosa per la sua costa che offre panorami mozzafiato e per la sua vegetazione lussureggiante, la Liguria è la destinazione ideale se vivi nel Nord Ovest e a Capodanno vuoi respirare aria di mare senza andare troppo lontano. Se vuoi un nostro consiglio, trascorri l’ultima notte dell’anno al cenone organizzato all’acquario di Genova. I pesci attorno a te non ti augureranno buon anno, ma ti regaleranno un’atmosfera magica che ricorderai per anni a venire. E che dire di Sanremo, ridente località della Riviera di Ponente? Per visitare questa splendida cittadina non dovrai per forza aspettare il festival della canzone. Un drink al casinò e poi tutti ad assistere al concerto in piazza.

Lombardia e Marche

Se si pensa al Capodanno in Lombardia vengono subito in mente le feste organizzate nelle discoteche più fashion di Milano. Trascorrere l’ultimo dell’anno in questa regione è sinonimo sì di divertimento in discoteca, ma anche di cultura e relax. Gli appuntamenti a teatro e alle terme, ad esempio, non mancano. Tra le località più gettonate della Lombardia il 31 dicembre troviamo anche Bormio, nota località sciistica della Valtellina, dove ogni anno centinaia di giovani danno il benvenuto al nuovo anno ballando all’evento “White Bormio” mentre le coppie si scambiano baci al gusto di spumante nelle piscine termali dei Bagni Nuovi.

A Mantova l’appuntamento è in Piazza Sordello per il concerto in piazza. Qui, in attesa della mezzanotte, potrai concederti concederti un tour tra le bellezze della città e magari regalarti una romantica e suggestivagita in barca sul Mincio. A Como invece l’arrivo del nuovo anno si festeggia tra il Lungolago e Piazza Cavour, dove allo scoccare della mezzanotte potreai ammirare scenografici fuochi d’artificio.

Regione di monti e colline che degradano verso la costa lunga ben 180 km, ricca di pittoreschi borghi medievali e chilometri di spiagge, le Marche offrono opportunità di svago durante tutto l’anno. A Capodanno potrai decidere di festeggiare in una delle sue città d’arte, come la pittoresca Urbino, rinomata per la sua università, trascorrere un paio di giorni di relax in collina oppure rilassarti in una delle sue deliziose località di mare. Oppure che ne dici di assistere alla “processione dell’anno vecchio” ad Appignano del Tronto, insolita sfilata di personaggi che formano un curioso corteo funebre che simboleggia la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo? Qualunque cosa tu preferisca fare, questa terra ospitale e generosa, soddisferà a pieno le tue aspettative.

Piemonte e Puglia

Nel periodo di Capodanno il Piemonte è teatro di moltissimi eventi adatti sia agli appassionati della montagna che agli amanti del divertimento cittadino. Basti pensare alle rinomate piste da sci, sulle quali ogni inverno si riversano famiglie e giovani provenienti da ogni dove, ed alle discoteche di Torino, dove ci si scatena fino alle prime luci del mattino al ritmo di musica elettronica. Se sei un amante del buon cibo è probabile invece che tu preferisca un tour enogastronomico di fine anno nei pressi di Asti, tra le colline delle Langhe, Roero e Monferrato, dichiarate patrimonio UNESCO nel 2014. In questo caso brindare a mezzanotte con un bicchiere di spumante locale è d’obbligo. Come quello delle cantine Bosca di Canelli, ad esempio.

La Puglia non è solo estate, sole e mare. Questa regione vale la pena visitarla anche nel periodo di Capodanno, quando artisti di calibro nazionale ed internazionale suonano nelle principali città e la gente scende in piazza a fare festa. Vuoi iniziare il nuovo anno con un tocco di romanticismo oppure solo in maniera alternativa? Armati di sacco a pelo, cena al sacco ed un paio di bottiglie di spumante. Il faro di Punta Palascia, da cui potrai ammirare la prima alba d’Italia, è lì che ti aspetta: a solo un quarto d’ora di macchina da Otranto.

I più temerari potranno invece partecipare al tradizione tuffo di Capodanno in mare dopo la messa nella Basilica di San Nicola a Bari. Se l’ultimo dell’anno vuoi invece trascorrerlo in Salento, tra feste e specialità enogastronomiche, potrà interessarti il nostro articolo dedicato al Capodanno a Lecce.

Sardegna e Sicilia

Come per le altre regioni del sud Italia, la Sardegna non merita una visita solamente in estate. Il clima mite dell’isola permette molto spesso di trascorrere delle serate all’aria aperta anche in pieno inverno. Se sarai fortunato, tra queste serate miti ci sarà anche quella di Capodanno. Certo, un bagno di mezzanotte è forse un po’ troppo ambizioso, ma una bella passeggiata sul lungomare per ammirare i fuochi di fine anno d’artificio non te la toglie nessuno. A Cagliari, oltre ai fuochi d’artificio, potrai assistere a vari concerti in piazza – l’anno scorso ce ne sono stati ben 5! – performance di artisti di strada e numerosi altri eventi per le strade della città. Buon divertimento.

Non pensare alla Sicilia solo come una meta estiva. D’inverno gli eventi sono tanti – soprattutto l’ultimo dell’anno – le temperature sono più basse che in estate ed i turisti meno invadenti. Se l’idea di festeggiare in piazza a dicembre senza giacca e di guardare i fuochi d’artificio in mare ti fa brillare gli occhi, questa regione fa per te. Se invece vuoi vivere la Sicilia “invernale” puoi partecipare ad una gita organizzata sull’Etna e vedere che effetto fa sciare sulle piste più meridionali d’Italia.

Se l’Etna preferisci ammirarlo da lontano, puoi sempre trascorrere la serata di Capodanno a Taromina, meno affollata rispetto ai mesi estivi, dove potrai visitare il magnifico Teatro Greco e la Villa Comunale. Se sei più per le grandi città opta per Catania o Palermo, dove a fine anno ti attendono eventi di tutti i tipi. Infine, se vuoi goderti alcuni dei fuochi d’artificio migliori d’Italia, ti consigliamo di trascorrere la serata in un bed & breakfast che si affaccia sullo Stretto di Messina. Da questa posizione strategica potrai ammirare i fuochi sparati da entrambe le sponde.

Toscana e Trentino Alto Adige

Città d’arte, vigneti, borghi in collina, buon cibo e gente simpatica, tutto concentrato in un’unica regione: la Toscana. A Firenze a Capodanno il movimento non manca di certo, tra concerti in piazza, cenoni e serate in discoteche alla moda. Se alla confusione di Firenze preferisci luoghi un po’ meno affollati ma comunque vivaci – e magari anche un po’ più economici – puoi trascorrere la notte di San Silvestro in un altro capoluogo di regione. Che ne dici di Siena ad esempio? Per una serata all’insegna del relax assoluto ti consigliamo un agriturismo in collina, dove potrai assaporare piatti e vini locali e fare lunghe passeggiate immerso in un paesaggio da cartolina.

A dicembre il Trentino Alto Adige, selvaggio e romantico gioiello incastonato nelle montagne, è un vero e proprio paradiso degli sport inverali e dei mercatini natalizi, che spesso e volentieri si prolungano fino all’Epifania. A Capodanno perché non programmare una gita da queste parti e fare entrambe le cose: sci e shopping post natalizio a prezzi scontati? Se preferisci, puoi anche aspettare l’anno nuovo in uno degli stabilimenti termali in montagna. Non ti capiterà tutti i giorni di brindare a più di mille metri d’altezza in costume da bagno.

Umbria, Valle d’Aosta e Veneto

Se l’Umbria ti è sempre sembrata una regione tranquilla e silenziosa, di quelle dove ci si va a rilassare in agriturismo e basta, dovrai ricrederti. A Capodanno l’intera regione si trasforma in un grande palcoscenico. Citiamo alcuni eventi: a Perugia ti attendono spettacoli pirotecnici e street bands, a Gubbio l’albero di Natale più grande del mondo (da noi considerato uno degli eventi più belli del Capodanno in Italia) ad Orvieto la versione invernale dell’Umbria Jazz, mentre a Spoleto si ballerà in piazza al Trance Continental Express, spettacolo di luci, colori e musica ispirato a diverse culture. Regione tranquilla e silenziosa… un corno.

Sarà forse una delle regioni più piccole d’Italia, ma non per questo è meno ricca di bellezze naturalistiche. Trascorrere il Capodanno in Valle d’Aosta può essere un’esperienza quasi mistica. Immaginati allo scoccare della mezzanotte in un rifugio di montagna, brindando a luci soffuse con gli amici o con la tua dolce metà, mentre attorno a te la neve ricopre le vette dei monti, gli alberi e i tetti delle poche case in lontananza. Tra le località sciistiche più gettonate a Capodanno ricordiamo Courmayeur e Cervinia. Se poi, mentre ti godi il silenzio circostante, vuoi rilasciare tutta la tensione che hai accumulato nell’ultimo anno, affidati alle mani esperte dei massaggiatori degli stabilimenti termali della regione. Tra i più famosi ricordiamo le Terme di Pré-Saint-Didier. Ti verrà da chiederti a cosa diavolo serva vivere tutta la vita in città.

Capodanno romantico a Verona, serata in piazza a Venezia, brindisi sulle piste da sci delle Dolomiti, oppure fuochi d’artificio sul Lago di Garda? La scelta è ardua. Dai un’occhiata ai principali eventi per l’ultimo dell’anno in Veneto e lasciati ispirare. Se vieni da fuori e hai tempo a sufficienza puoi trascorrere alcuni giorni alla scoperta di questa regione che nasconde capolavori artistici e naturalistici dietro ogni angolo. Fatti uno Spritz e goditi lo spettacolo.