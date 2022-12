Capodanno 2023 a Roma, cosa fare la sera del 31 dicembre nella Capitale: eventi e concerti in programma

La fine del 2022 è ormai alle porte e quest’anno i festeggiamenti per il Capodanno consentiranno alle persone di programmare incontri con amici, familiari, conoscenti. Finalmente dopo le restrizioni dovute alla pandemia del Covid 19 l’arrivo del 2023 potrà essere festeggiato in mezzo alla gente. Tanti gli appuntamenti programmati a Roma per la sera del 31 dicembre. Tra gli altri: Capodanno a Cinecittà World, a teatro con lo spettacolo di Enrico Brignano “Ma… diamoci del tu”, Capodanno con “Ti racconto una storia”, Maxi concerto ai Fori Imperiali.

Gli eventi programmati per Capodanno

Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta per i romani che possono considerare una notevole varietà di eventi organizzati ad hoc. Il concertone in piazza ai Fori Imperiali sarà l’appuntamento che richiamerà più cittadini. Un evento che viene ‘copiato’ da tante città più o meno piccole e che darà la possibilità di brindare all’arrivo del nuovo anno in compagnia a suono di musica.

Cinecittà World, invece, organizza per l’occasione otto cenoni, concerti, musica e grandi artisti. L’elenco delle presenze vip è lungo: Jarry Calà la dj Kate Rush, Rocco Siffredi, Maurizio Mattioli Taylor Mega, Gaia Bianchi e tanti altri ancora. Una varietà che dipenderà da come si vorrà festeggiare la fine di questo 2022 e l’inizio del 2023 se al teatro, a cena, in compagnia della musica. Sono infatti diverse le feste che verranno proposte, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

In occasione della Festa di San Silvestro all’Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà lo spettacolo “Ti racconto una storia” di Edoardo Leo che si cimenterà in racconti e pensieri dell’attore e regista raccolti nel corso della sua carriera. Anche al Palazzo dello sport si terrà uno spettacolo del quale sarà protagonista Enrico Brignano: “Ma… diamoci del tu”. Al Brancaccio si terrà, invece, la seconda edizione di Rapunzel. Un musical che prende spunto dalla favola dei fratelli Grimm. Stavolta però protagonista sarà Gothel, sorella di Gretel e matrigna di Rapunzel. Si tratta solo di alcuni degli eventi programmati a Roma per salutare l’arrivo del nuovo anno.