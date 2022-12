Roma, alberghi e Colosseo sold out per Natale e Capodanno: la Capitale è la meta preferita

Roma. In realtà era una cosa risaputa, ma quest’anno c’è stata l’ennesima conferma con la valanga di turisti che hanno iniziato ad affollarsi per le strade del Centro storico della Capitale. Roma è la meta preferita da tutti per le vacanze di Natale. E, come anticipato, per averne una conferma lampante, basta fare un giro per le vie del Centro già in questi giorni, a qualsiasi ora. Oppure, c’è un’altra prova, ancora più concreta, scientifica, misurabile: andare sul sito web dove si acquistano i biglietti per visitare il Colosseo e provare a comprarne uno per le prossime risultate. Sapete quale sarà il risultato del vostro tentativo? Nessun ingresso disponibile a partire proprio dal 24 dicembre prossimo, e fino ai primi giorni di gennaio. Che tradotto vuol dire: più di 10 giorni di tutto esaurito. O meglio, come amano dire i millennials: sold out! Così come, del resto, è accaduto nella giornata di ieri per l’Immacolata. Certo, bisogna ammetterlo, una buona notizia per la città, che sfrutterà l’occasione per fare cassa, così come i commercianti che aspettavano proprio questo periodo dell’anno per far respirare un po’ le loro casse.

Roma Sold Out per Natale e Capodanno

Torna la Roma di sempre, con stranieri ovunque, romani imbacuccati – sciarpa spessa al collo – che passeggiano, e le forze dell’ordine presenti nelle vie maggiormente affollate per garantire la sicurezza ed arginare il fenomeno dell’abusivismo. Proprio ieri abbiamo, infatti, parlato dell’ennesimo caso, proprio nei pressi del Colosseo, dei centurioni illegali e violenti, che tartassano i turisti, arrivando addirittura ad estorcere denaro. Natale e Capodanno, insomma, Sold Out a Roma, ma non solamente al Colosseo, perché anche gli alberghi e le case vacanza sono andate a ruba: si contano migliaia e migliaia di visitatori al giorno. Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, ha dichiarato: “Siamo all’80% degli hotel prenotati per questo ponte dell’8 dicembre e prevediamo che si vada verso il sold out anche per la fine dell’anno. La percentuale infatti potrebbe aumentare, calcolando che i giovani prenotano anche last minute”.

