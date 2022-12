Natale 2022 e Capodanno 2023 in provincia di Latina: cosa fare, eventi e ristoranti

Le feste stanno per arrivare e, come di consueto, tornano le fatidiche domande: Cosa fai a Natale? E a Capodanno? È vero che mancano ancora diversi giorni prima di addentrarsi nella vivo delle festività ma è bene giocare d’anticipo così da non scontentare nessuno e trascorrere al meglio questo gioioso periodo in compagnia dei propri cari. Se siete nella zona dell’Agro Pontino e più in generale a Latina e provincia, in questo articolo troverete degli utili consigli per trascorrere al meglio le vostre feste.

Cosa fare per Natale e Capodanno in provincia di Latina

Per chi brama a Capodanno l’idea di una fuga dalla città, l’agriturismo Seguire le Botti di Cantina Sant’Andrea offre lo spunto ideale. Un’oasi felice per un soggiorno country chic, nel cuore dell’Agro Pontino, in una delle 5 raffinate camere – tra alberi secolari, vigneti, uliveti, galline, oche e anatre – a due passi dal promontorio del Circeo. Per il Cenone di San Silvestro lo chef Pasquale Minciguerra ha ideato un menù degustazione a base dei migliori prodotti locali, seguendo il filone della tradizione pontina, per coccolare il palato con piatti autentici, accompagnati dalle migliori etichette della cantina.

Il menù dell’ultimo dell’anno

Il benvenuto a base di “Spritz locale”, seguito da 6 Entrèe dello chef, renderanno già la tavola conviviale. Si prosegue con l’antipasto, L’intruso: baccalà all’olio, broccoletti, maionese di alici e tartufo bianco, l’unico piatto di mare del menù. Due invece i primi piatti, un Risotto ai funghi, salsa al Nero di Amaseno e nocciola della Tuscia e i Ravioli al ragù “de ‘na volta”, scarola, uva passa e pinoli; un’esplosione di sapori anche nel secondo piatto, La faraona in 4 mosse, faraona presentata in quattro consistenze e tagli differenti, dal petto alla brace alla sovracoscia in porchetta, dal coscio glassato con le visciole all’aletta panata e fritta. Una chiusura di menù golosa con il dessert Profumi di inverno: castagna, cardoncelli, mandarino, gelato al rosmarino e cremoso all’olio evo, seguito da una selezione di panettoni fatti in casa, frutta secca e mandarini. Si darà il benvenuto al 2023 brindando con il Riflessi Bianco Spumante Extra-Dry e il tradizione “cotechino e lenticchie” accompagnato da una crema di patate al latte.

Informazioni utili

24 dicembre: aperti solo a pranzo;

25 dicembre: chiusi;

26 dicembre: aperti solo a pranzo;

31 dicembre: aperti solo a cena;

01 gennaio: aperti solo pranzo;

06 gennaio: aperti solo a pranzo;

Str. del Renibbio, 1720, 04019 Borgo Vodice LT;

Tel. 327 928 8739.

Natale e Capodanno a Latina

Il Natale si festeggia a tavola e al Vistamare , il ristorante gastronomico del Fogliano Hotel New Life di Latina, il pranzo di Natale diviene un’occasione per riscoprire quella magica atmosfera resa unica dal menu che lo chef Giovanni D’Ecclesiis ha studiato per l’occasione. Due menu a scelta, uno di carne e l’altro di pesce, con la presenza dei classici piatti natalizi comuni a entrambi, come il Bollito della tradizione, giardiniera di ortaggi e bernese al dragoncello o i Cappelletti in brodo “Antica ricetta di Natale”. In questa cornice dove lo sguardo si perde all’orizzonte, il mare entra prepotentemente nel menu a lui dedicato nei Fagottini ripieni di mazzancolle ponzesi, cavolo romanesco e acciughe, nel Branzino alla brace, ricordo di cozze e vongole sautè e puntarelle o ancora nel Filetto di rombo in crosta di pane e pistacchio, porcini e nuvola di finocchi. Allo stesso modo il menu di terra è un’ode al territorio attraverso l’esaltazione delle sue primizie e prodotti, come nel Cuore di carciofo sezzese ai profumi di Provenza, nei Fagotti di bufala, pecorino e visciole di Sermoneta o nella Guancia di manzo al Nero Buono di Cori, sedano rapa e bietoline di campo. Il percorso gastronomico non può che chiudersi con i classici dolci del Natale sui quali trionfa il Panettone, rigorosamente home made, con soffice di zenzero e cardamomo.

La notte di San Silvestro

Allegria, accoglienza, musica e una grande cucina per festeggiare il Capodanno. Il Vistamare, lo scrigno di cristallo sul mare, la perla del Fogliano Hotel New Life apre le sue porte per regalare una preziosa esperienza gastronomica in una serata di entusiasmante divertimento. Accolti da un immancabile bollicina di benvenuto il mare e i suoi prodotti più pregiati saranno i protagonisti di un menu studiato per ammaliare i commensali più esigenti. Ad aprire le danze sarà una benaugurante Cornucopia alle olive itrane, salmone affumicato, lime e menta, Bon bon croccante di baccalà mantecato, Mini tacos verde, manzo e fave di cacao, mentre piatti dal sapore iodato che giocano con i prodotti del territorio pontino accompagneranno alla mezzanotte gli ospiti.

Le tenere e pregiate carni del Dentice, scampi del Tirreno, Trombolotto di Sermoneta preparano il palato ai preziosi Bottoni di astice, caviale Osietra e topinambur seguiti dalle Perle tostate, ricci di mare e spuma di ostrica. Sapori di mare e di terra, sapidi e decisi sono quelli del Black Code, lenticchie soffiate ed estratto di Bassiano che conducono alla deliziosa kermesse dei dolci, Crescendo di rum e caffè, cremoso al cioccolato, gelato alla nocciola e muscovado e Coccole di fine anno prima di arrivare al classico Cotechino e lenticchie. In abbinamento al menu una bottiglia di Bellavista Cuvée Alma Brut ogni quattro commensali.