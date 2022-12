Natale 2022, quali sono i migliori pandori e panettoni da comprare: la lista

Quali sono i migliori panettoni e pandori da comperare in vista del Natale 2022? Una cosa è certa, non è Natale senza un pandoro o un panettone sulla tavola e in commercio c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Versione classica o arricchita da varie creme, con canditi o senza, nel caso del panettone. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Per facilitare il compito ai consumatori che si trovano davanti una vastissima gamma di prodotti, l’associazione Altroconsumo ha realizzato un test comparativo confrontando prodotti equiparabili e alle stesse condizioni.

Quali sono i migliori panettoni di Roma: costo e dove comprarli

Il confronto dei migliori panettoni per Natale

Quest’anno ad essere confrontati sono stati 11 panettoni classici, 9 dei quali con uvetta e canditi e i restanti 2 glassati. Ad aver superato in modo ottimale sia le prove di laboratorio che quelle di assaggio, è stato il panettone Milano Vergani da 1kg che costa in media 14.99 euro al kg. In cima alla classifica troviamo anche un altro panettone di marca commerciale: il panettone classico Le Grazie di Esselunga che ha un prezzo medio al kg di 4.99 euro. Il prodotto è stato premiato con il titolo di miglior acquisto proprio per via dell’ottimo rapporto qualità prezzo.

I migliori pandori

Per quel che riguarda invece l’altro protagonista della dolce sfida e cioè il pandoro, il test effettuato da Altroconsumo ha premiato il Pandoro Tre Marie che al kg costa mediamente 12,65 euro. Il prodotto all’assaggio ha soddisfatto sia gli esperti pasticceri sia i consumatori. Nella classifica dei migliori panettoni e pandori da comperare per questo natale presente anche il pandoro Duca Moscati di Eurospin che al kg costa mediamente 4,64 euro. Il pandoro ha ottenuto ottimi giudizi per quel che riguarda la qualità degli ingredienti ed anche i consumatori sono stati molto soddisfatti dell’assaggio. Dopo questa dolce rassegna non resta che comperare il dolce che maggiormente si preferisce.