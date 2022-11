Capodanno 2023 a Roma, cosa fare: tutte le feste e gli eventi in programma il 31 dicembre

Per una scelta oculata su come trascorrere il vostro Capodanno a Roma è stata realizzata una vera e propria guida, così da poter scegliere come festeggiare al meglio la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Su CapodannoRoma.org sarà possibile visionare tutti i programmi e le iniziative previste in ville, castelli, discoteche e ristoranti capitolini.

Sono davvero tante le possibilità tra cui scegliere come trascorrere il 31 dicembre del 2022, una serie di soluzioni tra le quali valutare per poter optare per quella più adatta a te se sei single, in coppia o in famiglia. Una possibilità di esaminare le varie possibilità e decidere quella che meglio si adatta alle tue esigenze.

Hotel Mercure

Solo per dare un esempio della varietà andiamo a vedere alcune delle proposte: L’Hotel Mercure a Roma sud propone cenone, hotel & disco. Un veglione su due piani con 3 aree ristorante e cena spettacolo. Dopo la mezzanotte il dj set commerciale e revival per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Piper Club

Capodanno Piper Club 2023, in uno dei locali più rinomati della Capitale, discoteca storica che prevede un trattamento all inclusive. Divertimento assicurato con bevande illimitate per coloro i quali vogliono divertirsi senza dover pensare a nulla.

Capodanno casa 900

Capodanno casa 900 è la cena spettacolo di Roma sud, nel cuore dell’Eur, a pochi metri dall’Obelisco. Un ristorante moderno su due piani che verranno destinati alla ristorazione e all’intrattenimento live che per Capodanno propone un menù completo di cucina mediterranea per bambini e adulti, con possibilità di scegliere anche un menù vegetariano.

Ristorante Geco

Il ristorante Geco propone piatti tipici della cucina moderna. Il locale offre una cena gustosa e curata nel dettaglio per concedere poi ai suoi ospiti di trovarsi in una zona centrale così da potersi poi dirigere alle feste in altri locali limitrofi.