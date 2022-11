Oroscopo fine anno di Paolo Fox: la classifica e i segni più fortunati a Capodanno 2023

Il 2022 sta per terminare, manca poco più di un mese e daremo il benvenuto al 2023, riponendo in esso tante aspettative, ma anche una grande curiosità nella speranza che ci riservi qualcosa di speciale. Ed è proprio in merito alle nostre aspettative che riponiamo grande interesse su quelle che sono le previsioni astrologiche di Paolo Fox, pronto come ogni anno a fornire dettagli e soprattutto previsioni per ciascun segno.

L’astrologo, quest’anno si è fatto trovare pronto per tempo. Ha già stilato una classifica di quali saranno i segni fortunati del prossimo anno, specificando per ciascun segno dello zodiaco anche quali sono le previsioni, Andiamo a vedere…

Le previsioni segno per segno

Ariete: Qualora aveste vissuto problemi di coppia, nell’anno appena trascorso, potrete finalmente buttarvi tutto alle spalle con pianeti favorevoli. Nel lavoro tutto procede a gonfie vele.

Toro: Il vostro è un momento interamente dedicato al lavoro e potrebbero esserci belle sorprese prima della fine di questo 2022.

Gemelli: Non è detto che questo 2022 non si chiuda con qualche incontro speciale sul piano sentimentale, così come è possibile che nel lavoro si prospettino novità interessanti.

Cancro: Se avete chiuso con un lavoro, non disperate, sembra proprio che per voi ci siano grandi novità in arrivo sul piano professionale

Leone: Non è proprio il momento migliore per il vostro rapporto di coppia, ma chissà che entro la fine di quest’anno non arrivino delle novità importanti.

Vergine: Se avete vissuto periodi di maretta, non preoccupatevi, questo sarà l’anno della tranquillità per i rapporti di coppia.

Bilancia: Si prospetta una fine 2022 piacevole, anche qualche sorpresa per chi è single.

Scorpione: La vostra vita è in cambiamento. I progetti di coppia possono andare a buon fine e anche eventuali viaggi sono favoriti.

Sagittario: L’amore sembra essere la parola più importante in questo momento per voi. E chi è solo può contare su nuovi incontri.

Capricorno: Potrebbe essere il momento buono per fare progetti matrimoniali. Il lavoro migliorerà con l’arrivo del 2023.

Acquario: Siete molto concentrati sul lavoro, d’altra parte il periodo è propizio. I nuovi progetti andranno a buon fine.

Pesci: Non è il vostro momento per i sentimenti, ma non dovete sentirvi sfiduciati e soprattutto non chiudetevi in voi stessi.