Danza con me con Roberto Bolle su Rai 1 a Capodanno: anticipazioni, chi sono gli ospiti

‘Danza con me’ con Roberto Bolle torna su Rai 1 in prima serata la sera del 1 gennaio per festeggiare insieme ai telespettatori il Capodanno. Uno show che verrà condotto quest’anno da Cristina Capotondi e Luca Zingaretti. Non solo il sensazionale spettacolo di Bolle, ma anche una serie di ospiti eccezionali con esibizioni coinvolgenti che non mancheranno di dare ulteriore lustro al programma.

Tanti gli ospiti

Tra i tanti volti noti del mondo dello spettacolo che affiancheranno al grande ballerino per intrattenere il pubblico di Rai 1 ci saranno: Elio con i suoi medley, Virginia Raffaele, Alberto Angela, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Paola Minaccioni e Dardust. Sulle note dell’ultimo successo di quest’ultimo musicista italiano, Dune, si esibirà Bolle che duetterà poi anche con Blanco il vincitore di Sanremo 2022.

Saranno presenti una serie di novità tecnologiche, tra le altre un led immersivo che occuperà quasi completamente lo studio, coinvolgendo gli spettatori nelle esibizioni del ballerino. Verrà utilizzata anche la tecnologia avanzata degli Avatar per realizzare nuove fantastiche performance.

Non solo musica anche temi su cui riflettere

Non solo musica e spettacolo in questa edizione di Danza con me, ma anche un messaggio rivolto ai giovani, contro il bullismo. Sarà un breve filmato a raccontare la storia di un giovane ballerino che viene preso di mira da bulli che gli strappano le scarpette da ballo. “E’ qualcosa che – ha detto Bolle – può succedere a tanti ragazzi ed è anche un invito a seguire i propri sogni e le proprie passioni”.

Il programma metterà insieme una serie di ‘ingredienti’ che consentiranno al pubblico a casa di concedersi qualche ora di relax, divertimento, svago, ma anche di riflessione su temi importanti.