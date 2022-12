Stanotte a Milano di Alberto Angela: quando va in onda su Rai 1

‘Stanotte a Milano’ è la trasmissione che andrà in onda su Rai 1 e verrà condotta da Alberto Angela. Uno speciale sulla città nel quale ci saranno ospiti illustri chiamati ad ‘aiutare’ il conduttore a ricostruire la storia di Milano. Un viaggio al quale prenderà parte Celentano con un intervento telefonico chiamato a chiarire quale fosse la via Gluck, ma anche il sindaco Giuseppe Sala, l’assessore alla Cultura Silvia Calandrelli e tanti altri ospiti tra i quali anche: Giancarlo Gianni, Elio, Malika Ayane e Zlatan Ibrahimovic.

Parteciperà alla trasmissione anche Adriano Celentano

A chiarire la sensazionale partecipazione di Adriano Celentano è lo stesso Angela che dice: “”Ci siamo chiesti dove fosse via Cristoforo Gluck, e quando la siamo andati a cercare l’abbiamo trovata in una zona di case popolari, tutto sommato anonima, niente di speciale… per questo abbiamo pensato di chiedere a lui di spiegare cosa fosse davvero in quegli anni dopo la guerra la vera strada di quella canzone”. Sarà lo stesso autore di una delle canzoni più note del 1966 a raccontare la via Gluck.

L’appuntamento con Stanotte a Milano arriva dopo il successo ottenuto nella precedente edizione, lo scorso anno, con ‘Stanotte a Napoli’. A novembre il conduttore aveva dato l’annuncio ufficiale su Twitter per invitare i telespettatori a seguire il programma in onda in prima serata su Rai 1 il 25 dicembre prossimo, Natale.

Sembrerebbe proprio che tutto avrà inizio dal Duomo, per proseguire con la Pinacoteca di Brera, con la Scala e così via. Una serata evento che annuncia entusiasmante anche per far vedere che “a Milano non si va solo di corsa. Dobbiamo liberarci dall’immagine della città del lavoro che – dice il sindaco Scala – non si diverte, perché qui c’è anche tanta sostanza, è una città che funziona, anche se c’è ancora qualcosa da mettere a punto”.