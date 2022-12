Previsioni Meteo Natale e Capodanno in Italia, arriva l’anticiclone africano: che tempo farà Regione per Regione

Come è stato annunciato ormai da giorni dai meteorologi sarà un Natale all’insegna del caldo con picchi che arriveranno fino a 25° C in Sicilia e 20° C al Centro. Valori ben al di sopra della media stagionale che si protrarranno fino alla fine dell’anno a causa dell’anticiclone africano. Nonostante le temperature decisamente estive, sono le giornate corte a giocare un ruolo importante. Durante la notte, infatti, il calo termico non consente di godere a pieno del caldo sole che splende durante il giorno che, in fondo, è un sole tipicamente estivo.

Il Natale più caldo degli ultimi 50 anni

Gli esperti concentrati su queste variazioni di temperature hanno evidenziato come quello attuale sarà il Natale più caldo da 50 anni a questa parte per diverse città dello Stivale. Nel Centro sud il giorno del 25 dicembre sarà caratterizzato da temperature che oscillano tra i 20° C e i 24° C, precisamente a Roma sono previsti 20° C, a Bari 21° C, a Pescara 24° C e Catania 22° C. Si tratta di un caldo anomalo che interesserà anche le Alpi, mentre in altre zone come in Valle d’Aosta sono attese piogge in questi giorni. Natale sarà caratterizzato, comunque, prevalentemente dal sole quasi in tutta la Penisola, anche in montagna.

Tempo previsto nei prossimi giorni in tutt’Italia

Volendo fare un’analisi dettagliata del tempo previsto nei prossimi giorni: domani, giovedì 22 dicembre è previsto cielo coperto con pioviggine al centro specialmente sul versante tirrenico, sole intenso al sud e cielo coperto con nebbia al nord, con nebbia in pianura e sole in montagna. Venerdì 23 dicembre, giorno della vigilia, invece, Ancora un giorno nuvoloso al centro, con pioviggine sul versante tirrenico e sole in quello adriatico; nel basso Tirreno e precisamente in Calabria sono previste piogge, mentre sarà sempre all’insegna del sole nelle altre regioni meridionali; cielo nuvoloso e nebbia al nord, con sole in montagna e pioggia in Valle d’Aosta. La Vigilia di Natale, sabato 24 dicembre sarà all’insegna del sole un po’ ovunque fatta eccezione sul versante tirrenico dove ci saranno nubi sparse. Così anche nel giorno di Natale con temperature miti su tutta la Penisola.

Si tratta di temperature che dovrebbero durare fino al 30 dicembre quando sono previste variazioni a causa di una forte ondata di gelo proveniente dalla Russia e dai Paesi scandinavi. Ma gli esperti preferiscono aspettare ancora qualche giorno prima di specificare nel dettaglio quale saranno le previsioni per il Capodanno.