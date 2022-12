Meteo Vigilia, Natale e Santo Stefano 2022: che tempo farà in Italia il 24, 25 e 26 dicembre

Quello che ci si prospetta è un Natale all’insegna del sole. Nei giorni tra la Vigilia e Santo Stefano sarà l’anticiclone africano a farla da padrone, concedendo quasi su tutta la Penisola un tempo mite e all’insegna del bel tempo. L’unica zona nella quale sono previste delle perturbazioni sono le Regioni situate nel settentrione dell’Italia che fa prevedere qualche nuvole e brevi e deboli piogge.

Tempo stabile tranne che a Nord

Nella giornata della Vigilia tranne che per l’arco alpino dove sono previste perturbazioni, seppure di lieve entità, il resto della Penisola dovrebbe poter contare su tempo stabile. Sempre nelle zone più settentrionali anche la giornata di Natale e quelle di Santo Stefano potrebbero essere caratterizzati deboli piogge, a differenza delle altre in cui è previsto tempo mite.

Sono generalmente previste temperature al di sopra della media stagionale che interesseranno maggiormente le aree costiere e le zone collinari e montuose del centro e del sud dello Stivale. Salvo variazioni importanti dell’ultimo momento, il Natale quest’anno dovrebbe essere accompagnato dal sole e da temperature gradevoli.

Previsioni per il Capodanno

Per tutti coloro che prevedono di passare il Capodanno nelle piazze in attesa della mezzanotte per brindare all’arrivo del 2023, bisognerà aspettare ancora qualche giorno prima di poter contare su previsioni affidabili. Al momento sembra annunciata una perturbazione proveniente dalla Russia che potrebbe far calare bruscamente le temperature. Ma è proprio il caso di aspettare ancora un po’ per avere certezza delle previsioni meteo della fine del 2022.