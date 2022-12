Meteo Natale 2022 a Roma e nel Lazio: che tempo farà il 24 e il 25 dicembre, le previsioni

Dopo l’ondata di maltempo e quei bollettini di allerta di colore giallo che si sono susseguiti negli ultimi giorni, con l’ultimo diramato proprio per la giornata di oggi, a Natale i romani e tutti i cittadini della Regione Lazio potranno tirare un sospiro di sollievo. Dal punto di vista meteorologico. Sì perché molto probabilmente, stando almeno alle prime previsioni, in cielo tornerà a splendere il sole, dopo giorni di pioggia, nubifragi e temporali, che hanno mandato in tilt la Capitale. Tra bombe d’acqua e allagamenti.

Che tempo farà nel Lazio a Natale 2022

Stando alle previsioni degli esperti de Ilmeteo.it, a Natale il cielo sulla Capitale sarà sereno. Nel giorno della Vigilia, il 24, ci saranno poche nuvole, poi il 25, di domenica, la giornata inizierà con il piede giusto. Perché tornerà il sole e lo stesso accadrà a Santo Stefano. Tregua, quindi, dal maltempo, almeno durante le feste natalizie.

Le temperature

Le temperature, invece, oscilleranno tra i 14 e i 15 gradi a Roma. A Latina, invece, le minime saranno di 10, mentre a Frosinone, Viterbo e Rieti, come accade spesso, il clima sarà più freddo. Ma anche qui tutti potranno godere del sole.

Previsioni meteo di Natale e Capodanno in Italia

Come hanno fatto sapere gli esperti di Meteo.it, da domenica 18 dicembre tutto potrebbe cambiare. E, quindi, probabilmente il Natale sarà diverso sul fronte ‘meteo’ con l’anticiclone africano in rinforzo verso il nostro Paese. Questo vuol dire che le feste saranno all’insegna della stabilità, con tempo soleggiato da Nord a Sud e temperature nemmeno troppo fredde. In arrivo, infatti, una massa d’aria di matrice africana. E il Natale 2022 potrebbe essere un po’ diverso, quasi strano: sole e temperature massime fino ai 15°C sulle regioni centro meridionali, un po’ di più basse al Nord (dove si potrebbero aggirare intorno ai 10°C). Sulle Isole Maggiori, invece, si potrebbero addirittura sfiorare i 17/18°C. A Capodanno, invece, potrebbe tornare il freddo.