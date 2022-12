Allerta meteo a Roma e nel Lazio: venerdì 16 dicembre temporali, ecco le zone a rischio

Allerta meteo, prosegue l’ondata di maltempo che sta colpendo centro Italia e in particolare il Lazio e la Capitale. Anche per domani, venerdì 16 dicembre, la Protezione Civile ha diramato un bollettino che mette in guardia dai fenomeni atmosferici che colpiranno la nostra regione. Ecco quindi il documento emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, che riporta una previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente moderati su tutta la Regione.

Si prevedono dunque piogge in tutta la Regione, alternate a schiarite. La consolazione è che, dal giorno seguente, sabato 18, tornerà il bel tempo. Il sole tornerà a fare capolino e le temperature torneranno a salire. Un anticiclone africano manterrà le temperature tra i 10 e i 15 gradi fino a lunedì, poi si abbasseranno leggermente, di un grado o due. La pioggia non dovrebbe tornare per almeno una settimana. Ombrelli aperti, quindi, ancora solo per domani.