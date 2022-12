Meteo Natale 2022, che tempo farà il 24 e 25 dicembre in Italia? Le previsioni Regione per Regione

Mancano davvero pochi giorni al Natale, a quel periodo amato da grandi e piccini. Tra case addobbate a festa, alberi, regali da spacchettare e giornate da trascorrere in famiglia. Ma la domanda di molti, in questi giorni in cui il conto alla rovescia si può attivare, è solo una: che tempo farà il 24 e il 25 dicembre in Italia? Il freddo ora è arrivato, molte città sono imbiancate e le temperature sono crollate, con quell’ondata di maltempo che sta continuando a farsi strada in Italia, da Nord a Sud. Pioverà anche durante le feste? O ci sarà un momento di tregua?

Che tempo farà a Natale 2022 in Italia?

Il Natale si avvicina, ma i prossimi giorni, almeno fino al weekend, l’Italia intera dovrà fare i conti con le perturbazioni atlantiche. E, quindi, con il maltempo, tra venti, piogge e neve a bassa quota. Maltempo che anche oggi sta ‘colpendo’ la Regione Lazio, lì dove è stata diramata un’allerta di colore giallo per criticità idrogeologica. Come fanno sapere gli esperti di Meteo.it, da domenica 18 dicembre tutto potrebbe cambiare. E, quindi, probabilmente il Natale sarà diverso sul fronte ‘meteo’ con l’anticiclone africano in rinforzo verso il nostro Paese. Questo vuol dire che, molto probabilmente, le feste saranno all’insegna della stabilità, con tempo soleggiato da Nord a Sud e temperature nemmeno troppo fredde.

Ci sarà il sole a Natale?

In arrivo, infatti, una massa d’aria di matrice africana. E il Natale 2022 potrebbe essere un po’ diverso, quasi strano: sole e temperature massimo fino ai 15°C sulle regioni centro meridionali, un po’ di più basse al Nord (dove si potrebbero aggirare intorno ai 10°C). Sulle Isole Maggiori, invece, si potrebbero addirittura sfiorare i 17/18°C. Insomma, un dicembre ‘mascherato’ da primavera.

Che tempo farà a Capodanno?

Ma se il Natale sarà ‘caldo’, a Capodanno, probabilmente, tutto potrebbe cambiare. Ancora una volta. E il freddo tornerà, come è giusto che sia per il periodo, a fare capolino.