Previsioni meteo, arriva la neve: nubifragi sul Lazio e crollo delle temperature

Freddo e pioggia (ancora) a Roma e nel Lazio. Dopo la recente ondata di maltempo che ha colpito la Regione in concomitanza del ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre nuove perturbazioni arriveranno questa settimana. Oggi infatti, lunedì 12 dicembre 2022, i temporali stanno dando una tregua nella Capitale ma il quadro è destinato a mutare ben presto.

Crollo delle temperature

Il calo delle temperature arriverà già nelle prossime ore e partirà dalle Regioni settentrionali secondo quanto spiegato dagli esperti de Il Meteo.it. Nella notte sono attese forti gelate nella valle padana e la colonnina di mercurio raggiungerà punte di -8 C°. Il freddo è atteso quindi anche nei prossimi giorni nelle Regioni del centro Italia e soltanto il sud, in parte, sarà risparmiato da questo crollo termico.

Neve a quote basse in Italia da martedì 13 dicembre 2022

Il flusso freddo porterà localmente anche a nevicate che si spingeranno fino a bassa quota. Le aree interessate saranno nuovamente quelle del nord, unitamente a Emilia Romagna, e a zone medio basse dell’appennino centrale.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio dal 12 al 18 dicembre 2022

Che tempo farà invece a Roma e nel Lazio in questa settimana? Oggi come detto il maltempo sta concedendo una tregua ma la situazione sembrerebbe destinata a cambiare già a partire da domani, 13 dicembre. Non a caso nella Capitale è prevista pioggia in mattinata con il cielo che resterà coperto poi per tutto il giorno. Nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì il tempo rimarrà instabile in particolare a ridosso del weekend dove sono attese forti piogge e nubifragi. Schiarite invece al momento sono previste per sabato e domenica.

Le temperature

Cosa accadrà invece alla colonnina di mercurio? Ebbene questa settimana a Roma, sempre secondo gli esperti di Il Meteo.it avremo minime che oscilleranno tra i 7° e gli 8° con massime che arriveranno fino a 11°. Poi da venerdì 16 le temperature, nonostante il maltempo, torneranno leggermente a salire.

