Roma, maltempo: strade ‘gruviera’ e litorale allagato, la conta dei danni (FOTO)

Roma. Dopo la pioggia battente di sabato e l’acquazzone di domenica, è tempo per la Capitale di procedere alla conta dei danni. Come testimoniano le immagini sotto riportate, le strade sono diventata una ‘gruviera’, si sono aperte nuove buche e le vecchie toppe — finora usate per sopperire alla scarsa manutenzione del manto stradale— hanno ceduto, mostrandosi in tutta la loro fragilità. Per mettere in sicurezza le strade della città interessate da tali disagi il Comune deve ora intervenire in modo tempestivo.

I danni al manto stradale hanno, inevitabilmente, creato disagi agli automobilisti. Non fa eccezione quanto accaduto in via di Torrevecchia dove, come reso noto da Luceverde, è stato necessario imporre il senso unico alternato proprio ‘a causa del manto stradale danneggiato’. Ma non è tutto. Buche e ‘crateri’ anche in Piazza Vincenzo Ceresi a Monteverde, in via Aurora, in via Ludovisi e in via di Porta Pinciana. Una situazione che si ripete pressoché simile anche in via Portuense, costellata da crateri che ieri hanno messo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, soprattutto quelli che viaggiavano a bordo di un mezzo a due ruote. Al fine di mettere in sicurezza la strada, il consigliere del XI Municipio Marco Palma, ha inviato una comunicazione alla Polizia Locale.

La situazione sul litorale

La situazione non va meglio, purtroppo, sul litorale anch’esso oggetto di pericolosi allegamenti a seguito delle battenti piogge degli ultimi giorni. A risentire maggiormente dei danni sono i commercianti e i locali sul lungomare che hanno subito allegamenti negli edifici e che adesso di trovano a dover ripulire tutto nella speranza che un simile episodio possa rimanere solo un lontano ricordo. Secondo le prime stime, la pioggia caduta tra venerdì e sabato ha allagato almeno il 35% dei 15mila locali. Il danno è di oltre mille euro per ogni esercente, considerando anche i costi dell’auto spurgo che ammontano a circa 600 euro a chiamate. Colpito dal maltempo il X municipio ma soprattutto il centro di Ostia, l’Infernetto e le attività a ridosso del lungomare.