Meteo dicembre 2022, come saranno il Natale e le feste? L’esperto: ‘Tempo instabile’

In molti si chiedono che tempo farà durante le festività natalizie. Una curiosità per sapere se il Natale trascorrerà con il sole o con la pioggia o anche una domanda che nasce dalla necessità di mettersi in macchina per raggiungere familiari che vivono distanti. E le previsioni di dicembre annunciano un mese fortemente instabile, con l’arrivo della neve.

Gli esperti annunciano: ‘Perturbazioni’

Secondo gli esperti sarà caratterizzato dal passaggio di perturbazioni. I rovesci dovrebbero interessare tutta la penisola. Le condizioni meteo non si annunciano, quindi, favorevoli per quanti sono costretti ad affrontare un viaggio. Certo, si tratta di previsioni a lungo tempo che potrebbero subire delle modifiche. Nei prossimi giorni è previsto anche un calo termico soprattutto nella seconda metà del mese, con l’arrivo di correnti fredde da nord. Una diminuzione delle temperature in linea con il periodo. Per gli amanti dello sci le previsioni sono buone, si annunciano nevicate sulle Alpi e sugli Appennini che imbiancheranno le piste così da consentire agli appassionati di concedersi un po’ di tempo dedicandosi al loro sport preferito.

Quale sarà il meteo nel primo weekend di dicembre

Volendo valutare quali saranno le condizioni meteo a breve termine, allora si può annunciare da venerdì una perturbazione proveniente dal mediterraneo che porterà rovesci soprattutto sulla costa tirrenica nel week end. Il primo fine settimana di dicembre porterà anche forti venti di scirocco con raffiche anche fino a 70 chilometri orari. In particolare sabato sono previste forti piogge che interesseranno con maggiore intensità il Lazio e la Campania già pesantemente colpite dalle forti piogge che si sono registrati nel mese di novembre.