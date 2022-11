Nettuno, maltempo: crolla un pezzo di Torre Astura

Nettuno. Il maltempo dei giorni scorsi non ha purtroppo risparmiato il patrimonio storico della città. Proprio a causa delle violente mareggiate un pezzo del complesso di Torre Astura è stato danneggiato. In particolare, la violenza delle onde ha fatto crollare parte del pontile che collega l’arenile con il castello. Inoltre, sempre per via della mareggiata sono stati danneggiati anche gli scogli delle barriere di contenimento. I detriti sono poi giunti sulla spiaggia trascinati dalle onde.

La legna e i massi finiti sull’arenile sono stati rimossi dall’ufficio tecnico territoriale ornamenti terrestri. In merito va ricordato che Torre Astura si trova all’interno del Poligono militare della città di Nettuno. Il ministero della Difesa aveva ottenuto i finanziamenti per un restauro ma i tempi per l’inizio dei lavori sono lunghi; sono in corso inoltre accertamenti da parte della soprintendenza in quanto vi è l’ipotesi che nella stessa area vi sia una villa romana sommersa. Per quel che riguarda quest’ultimo aspetto, gli scavi potrebbero iniziare a giugno e proprio alla luce di quanto accaduto, appare evidente che bisogna agire in modo tempestivo.