Nettuno, non si fermano all’alt e tentano di investire i Carabinieri: inseguiti per le strade della città

Non si sono fermati all’alt, a quello intimato dai Carabinieri che stavano facendo un posto di controllo a Nettuno. Loro, a bordo di un’auto sospetta, anziché decelerare, hanno pensato bene di ingranare la marcia. E di fuggire. Nella rocambolesca fuga hanno anche cercato di investire i militari, che hanno dovuto scansarsi per non essere travolti da quella vettura ‘impazzita’. Questo è quello che è successo nella notte tra domenica e lunedì.

La fuga per le strade di Nettuno

Immediato, quindi, l‘inseguimento, che è terminato circa 1 chilometro dopo, all’altezza di via Lago Maggiore: è qui che conducenti e passeggeri hanno arrestato la marcia. Ma non certo per presentarsi davanti ai Carabinieri. Loro hanno continuato la fuga a piedi per le vie limitrofe, fino a quando non sono stati bloccati.

La droga

Durante la fuga i tre, tutti cittadini del Marocco, hanno cercato di disfarsi della droga che avevano in tasca. Due di loro hanno gettato gli involucri sotto alcune auto parcheggiate. Pensavano così di farla franca, ma si sbagliavano. I Carabinieri hanno recuperato quelle bustine e hanno scoperto che all’interno c’erano 7 g di cocaina e 15 di hashish.

La perquisizione e l’arresto

La successiva perquisizione domiciliare eseguita in un appartamento di Nettuno, dove vivono i tre, ha permesso ai militari di scoprire e sequestrare anche sostanza utilizzata per il taglio della cocaina. I tre cittadini del Marocco, di 18, 32 e 34 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio. Dovranno rispondere di resistenza e detenzione ai fini di spaccio.

Il conducente dell’auto, dopo l’udienza, è stato sottoposto ai domiciliari, mentre gli altri due avranno l’obbligo di presentazione in caserma.