Ladispoli, becca la ‘finta’ badante a rubare in casa del papà anziano: scatta l’inseguimento

Ha finto di essere la domestica della famiglia che abita nell’appartamento al piano superiore e ha detto alla ‘vittima’ di turno, un nonnino di 81 anni, che era caduto un orecchino sul suo balcone. Proprio mentre faceva le pulizie in casa. Niente di più falso, si trattava solo di un modo per entrare nell’abitazione dell’anziano e derubarlo. Di una truffa. Lei, infatti, una donna di 39 anni di nazionalità romena ci è riuscita e ha portato via gioielli e 300 euro in contanti. Questo è quello che è successo la scorsa settimana, di venerdì, nel centro di Ladispoli. Ed è proprio qui che i Carabinieri sono intervenuti e sono riusciti ad arrestare la truffatrice.

Come ha agito la truffatrice a Ladispoli

La vittima stava rientrando a casa quando è stato avvicinato dalla donna, che si è presentata come la domestica della famiglia del piano di sopra. Il nonnino ha creduto a quella teoria, a quell’orecchino caduto accidentalmente nel suo balcone e ha deciso di fidarsi. E di aprire la porta di casa a quella sconosciuta. La 39enne, infatti, è riuscita ad entrare nell’appartamento e, approfittando di un momento di distrazione della vittima, ha iniziato a iniziato frugare nel mobilio delle varie stanze e si sarebbe impossessata di gioielli e circa 300 euro in contanti. Tutto perfetto per lei, se non fosse che in casa sarebbe poi arrivato il figlio della vittima.

L’arrivo del figlio e dei Carabinieri

Quando il figlio della vittima, un 49enne, si è trovato di fronte la donna, ha subito capito che qualcosa non andava. Lei ha cercato di minacciarlo, di guadagnarsi la fuga, ma invano. L’uomo, infatti, ha inseguito e bloccato la 39enne fino all’arrivo dei militari. Che poi l’hanno arrestata.

L’arresto

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli, quindi, hanno arrestato la donna. Che ora dovrà rispondere di rapina impropria. Lei che aveva raggirato l’anziano, aveva puntato sulla fiducia e con una scusa era riuscita a entrare in casa e a portare via, fortunatamente per poco tempo, gioielli e contanti. Ricordi di una vita e sacrifici. Per lei si sono aperte le porte del carcere di Civitavecchia, mentre la refurtiva è stata restituita al nonnino.