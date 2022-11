”Sono un amico di suo nipote, è nei guai!”: anziana truffata per oltre 5.000 euro

Roma. Stessa storia, stesso format, stessa vittima: una signora anziana caduta nella classica trappola dell’amico del nipote, da tempo ormai utilizzata dai truffatori, e purtroppo sempre funzionante. Negli ultimi tempi, poi, la cronaca è piena zeppa di casi simili, sintomo di un fenomeno in continua crescita per cui anche le stesse forze dell’ordine stanno cercando di fare dei veri e propri corsi informativi per gli anziani, affinché non cadano più nelle trappole dei consueti truffatori. Anche in questo caso, il piano era semplice: il losco soggetto si è presentato come amico di un nipote, l’ha spaventata con una notizia che la riguardava da vicino e così ha creato il momento di debolezza grazie al quale ha potuto conquistare la fiducia e soprattutto ”distrarre” emotivamente la sua anziana vittima.

La truffa del nipote a Roma: oltre 5.000 euro e oggetti preziosi

Alla fine è addirittura riuscito a farsi dare circa 5.000 euro per risolvere la situazione fittizia e problematiche che le aveva narrato. Il fatto si è concretizzato intorno alle 21.30 di ieri, venerdì 4 novembre: il soggetto è addirittura riuscito ad entrare in casa per ultimare il suo colpo, ma per fortuna non ha azzardato nessuna violenza nei confronti della signora. La donna in questione, data la notizia allarmistica raccontatale dal truffatore, era estremamente agitata e spaventata, quindi ha immediatamente creduto alla storia. E così gli ha aperto le porte di casa: l’uomo è entrato, derubando oggetti preziosi e denaro in contante, oltre al bancomat, consegnatogli per poter risolvere il problema che aveva inventato, e da cui avrebbe sottratto all’incirca 5.000 euro. Soltanto alla fine, come sempre accade, parlando con i diretti interessati della presunta notizia riportatale dal truffatore, la donna ha realizzato la trappola in cui è caduta, avvertendo così la Polizia.