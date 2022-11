Spari a Roma durante l’inseguimento: il blitz nel covo della banda dei pusher che consegnavano a ‘domicilio’ (FOTO)

Emergono ulteriori particolari in merito all’operazione che ha portato all’arresto di un 25enne marocchino accusato di detenzione ai fino di spaccio di sostanza stupefacente a Roma. L’uomo era stato fermato dagli agenti impegnati in un controllo mirato anti-droga per cercare di stroncare un fiorente giro d’affari in zona Casilino.

Spari alla Borghesiana-Finocchio

Ma al momento della seguente perquisizione domiciliare, all’arrivo della Polizia (in zona Borghesiana-Finocchio, ndr), altre due persone sono fuggite via dallo stabile ingaggiando così un inseguimento con la Polizia. Come raccontatovi stamattina uno dei due malviventi era peraltro armato di pistola carica che ha poi abbandonato durante la fuga nei campi circostanti. Circostanza che ha portato gli agenti ad esplodere in aria a scopo intimidatorio due colpi di pistola.

Il sequestro

All’interno della casa del 25enne invece – che, lo ricordiamo, si spostava a bordo di un’auto a noleggio per le sue ‘consegne’ praticamente a domicilio – sono stati rinvenuti 57,60 grammi di cocaina, 3 kg di marijuana e 131 kg di hashish, oltre a 17 cartucce per pistola di diverso calibro, oltre a diversi telefoni cellulari e materiale per il confezionamento. Al termine degli accertamenti Tutto il materiale – comprese armi munizioni e droga – sono stati sequestrati. Sottoposto a sequestro anche l’abitazione del 25enne.