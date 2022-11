“Ti ammazzo”, litiga con la moglie e l’accoltella, poi scappa: grave 31enne, è caccia all’uomo

Hanno iniziato a litigare nel cuore della notte. Poi, ad un tratto, le grida di aiuto della donna, che hanno svegliato i vicini. Lui, un cittadino tunisino regolare in Italia, in preda alla rabbia ha preso un coltello. E lei, la moglie, un’italiana di 31 anni, nel vederlo e capendo le sue intenzioni, ha iniziato a urlare chiedendo aiuto.

Accoltellata dal marito nella notte

Ma l’uomo, malgrado la moglie gli chiedesse di smetterla, ha iniziato a colpirla. “Ti ammazzo”. Le ha sferrato due fendenti, ferendola gravemente. La tragedia è avvenuta in piena notte a Civitavecchia, nell’abitazione della coppia, in una traversa di via Terme di Traiano. Subito sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale San Paolo.

I militari hanno avviato le ricerche dell’uomo, che nel frattempo era scappato, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno concentrato le indagini su via Braccianese Claudia, dove l’uomo pare sia stato avvistato. La donna, seppur in gravissime condizioni, è stata dichiarata fortunatamente non in pericolo di vita.