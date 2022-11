Allerta meteo a Roma sabato 26 novembre 2022, forti temporali sul basso Lazio: le zone a rischio e le previsioni

Continua l’ondata di maltempo. Dopo i temporali e le violente mareggiate, che si sono abbattute sul litorale romano (e non solo), torna la pioggia. Qualche giorno di tregua, ma nel weekend, specialmente il sabato, bisognerà fare i conti con il maltempo. E la Regione Lazio ha diramato l’ennesimo bollettino di allerta per quella che sarà una giornata uggiosa con temperature in calo.

Dove pioverà domani nel Lazio

Stando al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, è allerta di colore giallo per criticità idrogeologica e per temporali sulle seguenti zone:

Zona A Bacini costieri nord

Zona B Bacini medio Tevere

Zona C Appennino di Rieti

Zona D Bacini di Roma

Zona E Aniene

Zona G Bacini del Liri

Come ha fatto sapere la Protezione Civile, dalla sera/notte ore di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale. Mareggiate lungo le coste esposte.

Nella Capitale il maltempo inizierà questa sera e proseguirà, stando alle previsioni, fino alla tarda mattinata di domani. Con le temperature che oscilleranno tra i 5 e i 13°C. Domenica, invece, tornerà a splendere il sole in cielo.

Allerta arancione sul basso Lazio sabato 26 novembre 2022

Discorso diverso, invece, per il basso Lazio. Qui per la giornata di domani, sabato 26 novembre 2022, è prevista un’allerta meteo di colore arancione, sia per criticità idrogeologica sia per temporali. In queste zone, quelle dei bacini costieri sud della Regione, inizierà a piovere da questa sera alle 19. E il maltempo accompagnerà i cittadini per tutta la giornata di domani, con le temperature che oscilleranno tra i 7 e i 13°C.