Maltempo, il vento fortissimo mette in ginocchio il litorale romano: danni da Fiumicino e Ostia fino a Nettuno (FOTO E VIDEO)

Gli esperti lo avevano già annunciato e il giorno che spaventava tutti è arrivato: oggi nel Lazio è allerta meteo di colore arancione in alcune zone. E già da questa notte venti e temporali stanno ‘flagellando’ la Regione. Tra non pochi danni. Forti mareggiate sul litorale romano, alberi caduti, strade allagate. E questo sembrerebbe essere solo l’inizio dell’ondata di maltempo, che durerà almeno 24 ore. Come ha fatto sapere la Protezione Civile, infatti, oggi nel Lazio ci saranno venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, forti mareggiate lungo le coste esposte. E precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Purtroppo da quelle previsioni si è passati ai fatti. E la situazione questa mattina non è certo delle migliori, dalla Capitale alla sua provincia, passando per il basso Lazio. Cambiano le zone, ma il quadro resta lo stesso: maltempo e la conta dei danni, che è solo all’inizio.

Mareggiate a Ostia e Nettuno

Vento forte e mareggiata in corso sul litorale romano, sia a Ostia, dove le passerelle sono state distrutte e l’acqua è arrivata fino al marciapiede, inondandolo, sia a Nettuno. Dove la situazione è la stessa, come se il vento abbia spazzato via tutto. Allagamenti anche a Fiumicino, specialmente nella zona dell’Idroscalo dove i Vigili del Fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza la zona e le persone che vivono lì, in quelle abitazioni che si stanno allagando.

(Foto e video di Ostia di Eugenio Landi)

Quali sono le scuole chiuse per allerta meteo nel Lazio

Molte le ordinanze, tante le scuole chiuse, anche in provincia di Roma. A Ostia, Pomezia, Anzio, Ardea e Nettuno le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi resteranno chiuse, così come in molti comuni della provincia di Latina perché gli spostamenti, se non considerati essenziali, sono da evitare. Discorso diverso, invece, nella Capitale: gli istituti resteranno aperti, ma il Sindaco Gualtieri ha ordinato la chiusura di parchi e ville per il forte vento, che potrebbe toccare addirittura raffiche fino ai 90 km/h. E siamo, purtroppo, solo all’inizio di una lunga giornata.