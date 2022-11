Allerta meteo in Provincia di Latina: “Evitate spostamenti inutili”, chiuse le scuole domani (ecco dove)

Allerta meteo nel Lazio, scuole chiuse in diversi Comuni della Provincia di Latina domani, martedì 22 novembre 2022. Lo hanno disposto ad esempio i Sindaci di Latina, Formia, Itri e Fondi (ma anche Gaeta) con apposite ordinanze. Il provvedimento è stato preso dopo la diramazione dello stato di criticità diramato dalla Protezione Civile che prevede in diverse zone del territorio pontino situazioni ad alta pericolosità. Ecco dunque la situazione Comune per Comune (se la vostra zona non compare provate a ricaricare la pagina – l’articolo è in costante aggiornamento – o consultate i canali ufficiali del vostro Comune).

Domani niente scuola a Latina per allerta meteo

Con ordinanza n. 18 del 21/11/2022 il Commissario straordinario del Comune di Latina, Prefetto Carmine Valente, ha deciso la chiusura di tutti gli istituti scolastici, compresi gli asili nido, i centri diurni minori e centri diurni disabili sull’intero territorio comunale e la sospensione di tutte le attività didattiche per la giornata di martedì 22 novembre 2022 al fine di limitare il più possibile la circolazione sulle strade a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità in relazione all’allerta meteo della Protezione civile.

Scuole chiuse a Formia domani

In questa direzione è andato anche il Comune di Formia con la decisione presa dal Sindaco Taddeo. Il Primo Cittadino ha disposto infatti la chiusura “di tutte le scuole di ordine e grado del territorio di Formia per la giornata di domani”.

Scuole chiuse a Itri martedì 22 novembre

“Il Vice Sindaco Elena Palazzo comunica alla cittadinanza che, a seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse, è prevista in paese Allerta Arancione dalla sera di oggi 21 novembre 2022 e per le successive 24 30 ore. Al fine di prevenire situazioni di pericolosità è stata disposta per la giornata di domani 22 novembre 2022 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture a uso sportivo, dei siti culturali, del cimitero, parchi, giardini pubblici, centro anziani e centro diurno“, questa la nota apparsa invece sul canale Facebook Ufficiale dell’Ente

Fondi

Ai Comuni sopra citati si aggiunge Fondi: “A seguito della diramazione del bollettino regionale, con codice di allerta ARANCIONE per criticità idraulica, idrogeologica, vento e temporali, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato questo pomeriggio un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado valida per domani martedì 22 novembre 2022 (qui l’ordinanza completa https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto…=)”. Anche in questo caso l’invito per la cittadinanza è quello di prestare la massima attenzione e ad uscire solo in caso di necessità.

Gaeta

Anche a Gaeta niente scuola domani. Ad annunciarlo è stato in un video in diretta il Sindaco Cristian Leccese. Queste le parole rilasciate dal Primo Cittadino nelle scorse ore:

Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio martedì 22 novembre 2022, in arrivo pioggia e vento: raffiche fino a 100 km/h

Scuole chiuse anche a Minturno

E’ di pochi minuti fa la notizia che anche il Comune di Minturno si sta muovendo verso il provvedimento di chiusura delle scuole. “E’ in corso di predisposizione l’ordinanza con cui saranno chiuse tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado nel giorno 22 novembre nel comune di Minturno“, si legge in un post da poco pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

Ciclone Poppea, nubifragi, venti e neve in Italia: allerta meteo anche nel Lazio

Scuole chiuse a Sabaudia

Pochi minuti fa (aggiornamento ore 19.00) è arrivata la comunicazione circa la chiusura delle scuole anche a Sabaudia. In attesa dell’ordinanza formale la decisione può considerarsi ufficiale considerando che è stata confermata sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

L’allerta meteo nel Lazio

L’allerta meteo, lo ricordiamo, pur essendo estesa a tutto il Lazio, riguarda principalmente proprio Latina e provincia, dove è previsto un vero e proprio nubifragio nella notte e nella mattinata di domani. Già nei scorsi giorni il litorale pontino è stato duramente colpito dal maltempo, con la città di Formia che è stata semi allagata. Temporali fortissimi sono previsti nelle stesse ore anche a Frosinone e in tutta la provincia ma nelle zone a Nord e interne della Regione, invece, le piogge saranno di media intensità.